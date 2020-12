Dalla collaborazione fra 66thand2nd e effe – Periodico di Altre Narratività nasce Per rabbia o per amore. L’antologia porta sulla scena le migliori nuove voci della letteratura sportiva italiana.

Per rabbia o per amore contiene i racconti di Matteo Nucci – Davide Orecchio – Alessandro Gazzi – Paola Moretti – Giovanni Battistuzzi – Katia Colica – Nicola Muscas – Marco Brion – Maurizio Amendola – Gianni Montieri – Elena Chiattelli – Andrea Gratton.

Per rabbia o per amore: lo sport in 12 racconti

Un pugile con sei mani in un futuro distopico, una giovanissima ginnasta dalla carriera incerta, un gruppo di vecchi giocatori di bocce in rivolta, un’insegnante di nuoto sincronizzato che attraversa lo Stretto di Messina, un tennista disertore, guerrieri greci che sulla piana di Ilio si sfidano in onore di Patroclo. Sono loro, e altri ancora, i protagonisti dei racconti inediti di questa antologia, nata per scoprire le nuove voci della scrittura sportiva.

Insieme queste voci restituiscono il senso avvincente di un racconto dello sport che guarda al futuro: una narrazione finalmente svincolata dal monopolio maschile, capace di avventurarsi in territori letterari inediti come la fantascienza di Davide Orecchio e il racconto ‘classico’ di Matteo Nucci, i due big che affiancano una talentuosa pattuglia di scrittori giovani e giovanissimi, fra cui anche Alessandro Gazzi, unico nel suo genere, calciatore professionista diventato scrittore.

Per rabbia o per amore è il debutto di una nuova generazione di scrittori e la conferma del ruolo di 66thand2nd come aggregatore di alcune delle più interessanti realtà culturali intorno alla letteratura sportiva.

effe – Periodico di Altre Narratività

Un volume semestrale di narrativa inedita illustrata ideato dalla rivista «Flanerí» in collaborazione con lo studio editoriale 42Linee, e curato da tre editor, autori anche della curatela di questo volume: Carlotta Colarieti, Dario De Cristofaro e Francesco Scarcella.