Montana 1948: un romanzo di Larry Watson

Per Mattioli1885 è uscito lo scorso settembre Montana 1948, romanzo dell’americano Larry Watson. Autore assai prolifico e celebrato in patria e ora tradotto per la prima volta in Italia.

Con Montana 1948, Mattioli1885 aggiunge così al suo catalogo un autore inedito nel panorama italiano. Qui di seguito la trama del romanzo.

Montana 1948 – Larry Watson

L’estate del 1948 cambierà per sempre la vita del dodicenne David Hayden e della sua famiglia. Nella grande tradizione della letteratura del west e a metà strada fra L’età incerta di L.P. Hartley e Il buio oltre la siepe di Harper Lee, Montana 1948 è il racconto dello scontro fra lealtà e dovere, fra fedeltà e giustizia, e allo stesso tempo un romanzo di formazione in una delle terre più affascinanti degli Stati Uniti d’America.

Best-seller negli Stati Uniti, Montana 1948 è un’opera asciutta e poetica, da uno dei maestri attuali della letteratura americana. Un piccolo gioiello, emozionante, profondo, intenso e sentimentale.

L’autore

Larry Watson (1947). Originario del North Dakota, ha insegnato per 25 anni alla University of Wisconsin. È autore, fra gli altri, dei romanzi As Good as Gone, American Boy, In a Dark Time, e Let Him Go. Da Let Him Go verrà prodotto un film con Kevin Costner e Diane Lane. Vive con la moglie Susan a Kenosha in Wisconsin. Ora ecco Montana 1948.