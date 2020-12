Nick Cave e i suoi segreti: ecco l’autobiografia

Esce in libreria per Il Saggiatore, Stranger Than Kindness: un’autobiografia di Nick Cave per immagini, una dichiarazione di poetica attraverso gli oggetti, le ossessioni personali e la polvere di stelle che la vita deposita fra le cianfrusaglie.

Leggere le pagine di Nick Cave significa entrare nel retrobottega di un grandissimo artista, e osservare i materiali grezzi che hanno alimentato la sua voce profonda e notturna, «la sovrastruttura stralunata e incontrollabile che sorregge nel suo farsi la canzone, il libro, il copione o lo spartito».

Un’autobiografia per reperti e immagini dal mondo caotico e allucinato di un grande artista del nostro tempo. Stranger Than Kindness è un viaggio autobiografico all’interno di un bizzarro inventario materiale: quello dei feticci che hanno plasmato e accompagnato la visione musicale, creativa e letteraria di Nick Cave.

Nick Cave – Stranger Than Kindness

Troviamo dipinti fatti col sangue, scarabocchi folli, mappe, collage, memorabilia pescati nei mercati delle pulci di Berlino. Testi di canzoni scritti a matita su ritagli di carta sudicia, in stanze d’albergo e notti insonni fatte di eroina e anfetamine. Fotografie che lo ritraggono giovane, bellissimo e oscuro come un angelo dell’apocalisse. Materia fuori controllo in cui passa, come corrente elettrica, tutto il genio ribelle, ambiguo e maniacale di questo artista.

L’autore

Nick Cave si esibisce da più di 30 anni. Frontman dei The Birthday Party, The Bad Seeds e Grinderman, ha collaborato, tra gli altri, con Kylie Minogue e PJ Harvey. Con Warren Ellis ha composto la colonna sonora de La strada, il film tratto dal romanzo di Cormac McCarthy, e quella de L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford. Ha scritto inoltre la sceneggiatura de La proposta. Il suo romanzo d’esordio, E l’asina vide l’angelo (Sur, 2020), è stato pubblicato per la prima volta nel 1989.

