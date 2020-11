Donzelli editore ha recentemente pubblicato il volume Fuori di testa! Storia spettinata dell’umanità. Il libro Fuori di testa è scritto da Louise Vercors, Pierre D’Onneau.

Louise Vercors, Pierre D’Onneau – Fuori di testa

Quanta storia abbiamo tra i capelli? Quanti secoli di miti, simboli e mode ci spazzoliamo ogni giorno senza saperlo? Religioni, potere, magia, ribellioni: con un tocco di umorismo, questo libro geniale svela i segreti che si celano tra i nostri capelli, senza tralasciare stili e look di tendenza.

Dalla moda rasta a quella afro, dal punk agli skinhead, dagli hippy al grunge… in queste pagine troverete tutte le sfumature della nostra storia comprese tra il bruno e il pel di carota delle loro foltissime illustrazioni. Ecco Fuori di testa! Storia spettinata dell’umanità.

Gli autori

Louise Vercors. Riccia naturale, Louise Vercors non esce mai senza aver controllato il tasso di umidità: al di sopra del 50% indossa berretti, baschetti, cappelli da pioggia, foulard, fasce. Quando non sbraita sulla fortuna della gente con i capelli lisci che può cambiare taglio come si cambia la camicia, pubblica libri (Sommes-nous seuls dans l’Univers?, 2000), insegna grammatica e si interessa di chiome, ufo e dinosauri.

Pierre D’Onneau è graphic designer, illustratore e insegna Tecniche tipografiche. Dopo aver studiato Arti decorative a Parigi, ha fondato un proprio studio di design dove crea poster, loghi, brand e illustrazioni per libri.