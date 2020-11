Zadie Smith e un’incontenibile stagione

Zadie Smith ritorna in libreria, e lo fa per edizioni SUR. Nello scorso luglio, infatti, è uscito il volume Questa strana e incontenibile stagione.

Sei brevi saggi scritti da Zadie Smith fra marzo e giugno 2020, nati dall’attualità ma con un respiro universale. Vediamo di seguito un approfondimento.

Zadie Smith – Questa strana e incontenibile stagione

La fragilità del corpo, la rimozione della morte, il valore del pubblico e del privato, il privilegio sociale e la sofferenza, l’uso del tempo, l’incontro con l’altro e i modi in cui ci mette in crisi e ci arricchisce: sono questi i temi su cui riflette Zadie Smith durante la primavera della pandemia e delle rivolte antirazziste negli Stati Uniti.

Mescolando aneddoti personali, ricordi, suggestioni letterarie, idee politiche, non offre facili consolazioni o un semplice diario delle proprie emozioni, ma con la lucidità appassionata che da sempre contraddistingue la sua scrittura saggistica ci dà stimoli preziosi per un pensiero critico, solidale e fecondo in un momento così difficile della nostra contemporaneità.

L’autrice

Zadie Smith (Londra, 1975) è autrice di cinque romanzi, fra cui Denti bianchi, Della bellezza e Swing Time (Mondadori) e due raccolte di saggi (la prima, Cambiare idea, uscita per minimum fax nel 2010).

Inclusa due volte nella prestigiosa antologia di Granta che ogni dieci anni segnala i migliori scrittori britannici under 40, due volte candidata al Man Booker Prize, ha scritto per Harper’s, il New Yorker, il Guardian e la New York Review of Books. Vive a New York, dove insegna scrittura creativa alla New York University.