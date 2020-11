Steve Jobs non abita più qui è il prezioso volume portato in libreria in questo periodo da Adelphi. Il libro esce ne La collana dei casi ed è scritto da Michele Masneri.

Un bellissimo reportage questo Steve Jobs non abita più qui. Un volume che ci porta nella California della tecnologia e del progresso.

Michele Masneri – Steve Jobs non abita più qui

Molti luoghi del mondo sono macchine del tempo, quasi sempre rivolte al passato. Poi ce ne sono alcuni – pochissimi – che portano direttamente, se non al futuro, a quello che del futuro riusciamo a immaginare.

Uno è la California di Michele Masneri. Non importa dove Masneri si aggiri, né con chi parli: che ascolti un autista di Uber descrivergli nei particolari la startup che lo renderà miliardario, registri le lagnanze dei vicini di casa di Mark Zuckerberg, tormentati dalle sue perenni ristrutturazioni di interni, esplori quanto sopravvive dell’un tempo gioioso ecosistema gay, o si faccia spiegare molto bene da Jonathan Franzen dove il pianeta dovrebbe andare per salvarsi, quella che Masneri scrive qui è una lunga, movimentata, esilarante prova provata di quanto ci avesse visto lungo Frank Lloyd Wright, quando sosteneva che tutto quanto sul pianeta non abbia un ancoraggio sufficientemente solido prima o poi comincerà a scivolare verso la California.

L’autore

Michele Masneri (1974) è nato a Brescia ma vive a Roma, proprio nel rione Monti in cui è ambientato il romanzo. Ha lavorato ad Amburgo e a Parigi in organizzazioni internazionali. Scrive di economia, case, cultura, sul Foglio, su IL del Sole 24 Ore, su Rivista Studio. Ora esce Steve Jobs non abita più qui.