Cuori affamati – Anzia Yiezierska

Uscito in libreria da poche settimane, Cuori affamati è una stupenda opera di Anzia Yiezierska che raccoglie dieci racconti di una potenza unica.

Immigrata con la sua famiglia nei primi anni del 1890, la Yiezierska ha raccontato gli stenti e la fame della sua generazione di ebrei americani. Cuori affamati è l’emblema del suo stile e della sua poetica.

La trama

Le protagoniste di questi racconti sono tutte donne. Donne ebree innanzitutto, e poi umili, fragili, povere, semplici e spesso analfabete. Donne sempre schiacciate dall’ortodossia degli ebrei che venivano dall’Europa dell’est.

Sullo sfondo del Lower East Side di Manhattan e del grande ghetto di New York, Anzia Yiezierska pone magistralmente queste figure indimenticabili, che hanno una forza interiore invidiabile e Cuori affamati che le rendono indomabili.

Tutte lottano contro il patriarcato, contro le restrizioni e contro la povertà. Tutte si dimenano per conquistare un posto privilegiato e degno nel Nuovo Mondo, per essere accettate, indipendenti e prospere.

Cuori affamati. La recensione

Anzia Yiezierska una volta dichiarò: «L’unica storia che ho da raccontare? La fame». E questa autrice ancora sconosciuta in Italia ci è davvero riuscita. Non solo, insieme alle storie degli ebrei immigrati ha saputo raccontare benissimo anche la società americana di fine ‘800, piena delle solite problematiche e contraddizioni.

In Cuori affamati sono presenti tutte le aspirazioni e le difficoltà della grande famiglia ebraica e di intere generazioni di ebrei arrivati nel Nuovo Mondo in cerca di fortuna. Lei si fa portavoce e memoria di uomini e donne che hanno provato quel sentimento indescrivibile della fame. Non solo di cibo, ma di istruzione, di amore, di protezione, di amicizia, e di tutto quello che può dare significato all’esistenza umana.

Le donne protagoniste delle dieci storie che compongono Cuori affamati (Mattioli 1885) lottano da un lato contro la loro condizione naturale, e dall’altro cercano di farsi accettare dalla nuova società, di avere indipendenza: madri, mogli, figlie accomunate dalla stessa condizione in contrasto con la classica immagine dell’ebreo ricco.

Anzia Yiezierska ci regala un libro che è un piccolo capolavoro, in cui solitudine e senso di estraniamento sono le componenti essenziali, in cui desiderio e vergogna sono in contrapposizione continua. Ciò che colpisce è la forza d’animo e la resilienza delle protagoniste, affamate di vita. «Questo è solo l’inizio della fame che farà di te una persona il cui nome risuonerà in tutta l’America».