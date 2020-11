Nero Wolfe e le sue indagini in Sei per Uno

Rex Stout è uscito in libreria qualche tempo fa con Sei per Uno. Le inchieste di Nero Wolfe. Il volume esce per Beat con l’introduzione di Luca Crovi.

Rex Stout – Sei per Uno. Le inchieste di Nero Wolfe

Nero Wolfe si è messo stranamente in testa di pesare troppo e, poiché si macchia di rado della colpa di muoversi, ha aggiunto un nuovo elemento all’andamento metodico della sua giornata.

Ogni giorno, dalle tre e quarantacinque alle quattro pomeridiane, lancia cinque frecce contro un bersaglio, tentando di fare un poker con le prime quattro e di colpire il joker con la quinta. Conclusa questa attività, prima di chiudersi nella serra con le sue diecimila orchidee, si dedica ai clienti.

Un pomeriggio, compare al suo cospetto la giovane e bella Clara Fox, accompagnata da un uomo e una donna. I tre sottopongono all’infallibile detective un caso che affonda le radici in un lontano passato, quando il padre di Clara viveva a Silver City, in Nevada, e faceva parte della «Banda dell’Elastico». Un giorno un ragazzo della banda, George Rowley, sparò a un uomo, uccidendolo.

Gli altri componenti della banda lo aiutarono a scampare alla forca, e lui promise loro una grossa ricompensa. Tuttavia, quarant’anni dopo non soltanto il debito non è stato ancora saldato, ma i membri superstiti della Banda dell’Elastico stanno cadendo, uno dopo l’altro, per mano di un misterioso assassino.

L’autore

Rex Stout nasce nel 1886 e muore nel 1975 negli Stati Uniti. Nel 1934 pubblica Fer-de-Lance (BEAT 2011), il primo volume delle inchieste di Nero Wolfe. Il successo si ripete regolarmente per tutti i 42 successivi volumi, sfornati pressappoco al ritmo di uno all’anno.

In BEAT sono usciti anche Orchidee nere (2012), Non abbastanza morta (2012), Entra la morte (2013), Palla avvelenata (2014) e la raccolta di ricette ispirate ai suoi libri Crimini e ricette (2013). Nel 1959 viene premiato con il Mistery Writers of America Grand Master.