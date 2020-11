Guillermo Del Toro torna in libreria con La porta del male. The Blackwood Tapes. Il volume, uscito il 29 ottobre per TEA, è scritto insieme all’autore di bestseller Chuck Hogan.

Dopo il grande successo della Forma dell’acqua torna lo scrittore e regista Premio Oscar Guillermo Del Toro.

La porta del male – Guillermo Del Toro e Chuck Hogan

New Jersey, 2020. La vita dell’agente dell’FBI Odessa Hardwicke subisce una svolta inaspettata quando si trova costretta a puntare la pistola contro il suo collega, Walt Leppo, diventato inspiegabilmente violento durante l’arresto di un killer spietato. A subire la sua aggressione è una bambina di nove anni, unica sopravvissuta sulla scena del crimine. Odessa agisce d’impulso per salvarla ma la sparatoria, motivata come legittima difesa, la scuote nel profondo. Ciò che più la preoccupa, tuttavia, è la presenza oscura che è certa di aver visto sollevarsi come una nebbiolina dal corpo del collega in fin di vita…

Seguendo le piste di un nuovo caso apparentemente irrisolvibile, Odessa si mette sulle tracce di John Blackwood, un individuo misterioso che sostiene di essere vivo da secoli. Potrebbe essere un mitomane o un pazzo sfrenato. Ma forse questo caso non si può risolvere con una normale indagine. Forse Blackwood è l’unica difesa contro un male indicibile.

Arrivata a casa, Odessa entrò in soggiorno. C’era un uomo seduto sul suo divano. «Mi hai convocato», disse John Blackwood. «Eccomi.» Aveva occhi e capelli nerissimi e la pelle bianca come alabastro. Era magrissimo, eppure aveva un’eleganza misteriosa. Indossava un abito nero dall’impeccabile taglio sartoriale.

Le parole degli scrittori

Gli autori Guillermo Del Toro e Chuck Hogan dichiarano: «I lettori più avveduti riconosceranno probabilmente nel nome del nostro protagonista un omaggio a uno degli autori più apprezzati nonché iniziatore del sottogenere delle “indagini dell’occulto”: Algernon Blackwood.

Sebbene alcuni riti religiosi descritti nel presente volume siano stati romanzati per potenziare l’effetto narrativo, eventuali errori di fatto sono del tutto involontari.

È però altrettanto importante precisare che, per quanto riguarda la profanazione di sepolcri con finalità legate all’occulto nello Stato del New Jersey, non c’è nulla di fittizio o di particolarmente remoto. Si tratta di un fenomeno che continua a verificarsi anche in questo momento, mentre scriviamo.»

Gli autori

Guillermo del Toro è nato nel 1964 a Guadalajara, in Messico. Ha firmato la regia di molti lungometraggi tra i quali Blade II, Cronos, Hellboy, Hellboy II, Il Labirinto del Fauno, Mimic, Pacific Rim e La Spina del Diavolo, ottenendo apprezzamento di pubblico e critica in tutto il mondo e vincendo tre premi Oscar. Nel 2018 ha vinto il premio Oscar per il Miglior Film con La Forma dell’Acqua – The Shape of Water, ispirato all’omonimo romanzo best seller pubblicato da Tre60.

Chuck Hogan, autore di best seller apparso più volte nella classifica del New York Times, è scrittore, sceneggiatore e produttore televisivo. Il suo romanzo più celebre, The town. Il principe dei ladri, è stato adattato per il grande schermo da Ben Affleck. I suoi racconti brevi sono apparsi nelle antologie The Best

American Mystery Stories e i suoi scritti di saggistica sono stati pubblicati sul New York Times.