Luca Briasco e il suo Americana

Bel progetto di Luca Briasco, che per minimum fax ha portato in libreria Americana. Libri, autori e storie dell’America contemporanea. Qui gli approfondimenti.

Americana di Luca Briasco esce in una nuova edizione ampliata e aggiornata, ed è uno strumento utilissimo per entrare tra le pieghe di una cultura tanto affascinante.

Americana – Luca Briasco

Il lavoro e la poetica dei grandi autori americani contemporanei attraverso la lente focale di un loro scritto: Americana propone un approccio critico nuovo, abbandonando il terreno della storia letteraria e proponendo una serie ragionata di «inviti alla lettura».

Luca Briasco ripercorre le tracce degli scrittori che hanno esplorato i territori del «grande romanzo americano» – indagandone i temi, i registri, le sfumature – e offre gli elementi per una scoperta, o riscoperta, di autori che hanno lasciato un’impronta indelebile nella cultura esistente e che sono amati e venerati anche nel nostro paese.

La nuova edizione porta da quaranta a sessanta le opere esaminate, e aggiorna il quadro letterario fino a includere i libri di maggior rilievo pubblicati negli ultimi anni: da Casa di foglie di Mark Z. Danielewski a Ohio di Stephen Markley.

L’autore

Luca Briasco è editor di narrativa straniera per minimum fax. Insieme a Mattia Carratello ha curato La letteratura americana dal 1900 a oggi. Dizionario per autori (Einaudi, 2011). Collabora alle pagine culturali del Manifesto e al Venerdì di Repubblica. Ha tradotto romanzi e raccolte di racconti di autori come Ballard, Brautigan, Lansdale, Powers, Viet Than Nguyen, Yanagihara. Dal 2018 è la voce italiana di Stephen King.