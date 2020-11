L’amante di Barcellona: storia di libri e famiglia

Dallo scorso settembre è in libreria per Salani L’amante di Barcellona, di Care Santos. Pubblicato in oltre 18 Paesi ha venduto più di 70.000 copie in Spagna.

L’amante di Barcellona è una grande storia di famiglia e di amore per i libri, che esce in Italia nella collana Romanzo Salani.

Care Santos – L’amante di Barcellona

Virginia ha appena ereditato l’attività di famiglia: la libreria Palinuro. Tra le infinite copie, la polvere e le carte accumulate da suo padre, Antoni Roés, appena morto, appare ben presto la storia di Carlota Guillot e la ricerca di un libro, sfuggente e capriccioso, che faceva parte di una delle biblioteche private più raffinate della Barcellona napoleonica.

Una storia che si snoda attraverso i decenni più convulsi dell’Ottocento, quando la città, incredula, assistette alla sua più grande trasformazione: la demolizione delle mura e lo sviluppo della sua passeggiata più emblematica, la Rambla.

L’autrice

Care Santos è nata a Mataró, Barcellona. Ha fondato e diretto l’“Associazione giovani scrittori spagnoli”; tiene regolarmente laboratori di scrittura in Spagna e in America e firma articoli di critica letteraria per il quotidiano El Mundo. Per Salani ha pubblicato Il colore della memoria (2012) e Tre tazze di cioccolata (2015). Ora ecco L’amante di Barcellona.