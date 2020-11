Contro Amazon: in difesa della lettura

In libreria per edizioni e/o il volume Contro Amazon. Diciassette storie in difesa delle librerie, delle biblioteche e della lettura. L’autore è Jorge Carrión, e qui vi diamo un’anticipazione.

L’autore riguardo al suo libro Contro Amazon ha detto: «Credo che le librerie e le biblioteche dovrebbero recuperare l’iniziativa e costruire una narrazione positiva in cui sia chiaro che sono le principali piattaforme per l’acquisto e la lettura di libri. Amazon ha colonizzato la coscienza collettiva, è diventato sinonimo di libro, e questa, chiaramente, è un’usurpazione».

Jorge Carrión – Contro Amazon

Contro Amazon è diventato un piccolo “culto” nel mondo, soprattutto tra librai, bibliotecari e appassionati lettori. Carrión, autore colto e grande viaggiatore, ha percorso le strade di mezzo mondo visitando librerie e biblioteche di ogni tipo e parlando con le persone che considerano i libri un bene fondamentale per l’umanità.

Dalle biblioteche e librerie innovatrici di Seul, in Corea, alle più belle librerie e biblioteche del mondo sparse ai quattro angoli della terra, dalle conversazioni su città e librerie con esperti come Alberto Manguel e Luigi Amara allo studio delle biblioteche personali (e fittizie) di Don Chisciotte e del Capitano Nemo, Jorge Carrión ci accompagna in un viaggio appassionato attraverso le meraviglie della lettura e delle persone che ne hanno fatto un’arte di vita. Nella prima delle storie che compongono il libro, Contro Amazon, l’autore catalano enuncia sette ragioni (un manifesto) per cui opporsi ad Amazon:

“1) Perché non voglio essere complice di un’espropriazione simbolica; 2) perché siamo tutti cyborg, ma non robot; 3) perché rifiuto l’ipocrisia; 4) perché non voglio essere complice del neo-impero; 5) perché non voglio che mi spiino mentre leggo; 6) perché difendo la lentezza accelerata, la vicinanza relativa; 7) perché non sono ingenuo”. Un libro indispensabile per chiunque ami la lettura e le librerie.

L’autore

Jorge Carrión (Tarragona, Spagna, 1976) è scrittore e professore presso l’Università Pompeu Fabra di Barcellona, dove insegna letteratura contemporanea. Scrive regolarmente sul supplemento culturale ABCD, e nelle riviste Letras libres e Quimera. Dopo aver pubblicato nel 2001 il romanzo breve Jan, ha trascorso cinque anni a leggere e viaggiare attraverso i cinque continenti.

Il risultato di questa esperienza sono quattro libri che riformulano radicalmente il rapporto tra viaggio e letteratura: La brújula, GR-83, Australia. Un viaje e La piel de La Boca.