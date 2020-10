Sedici parole: Nava Ebrahimi, le origini, la famiglia

Sedici parole è il romanzo di Nava Ebrahimi pubblicato da Keller editore. L’opera ha vinto il Premio del libro austriaco per il miglior debutto dell’anno. La traduzione è di Angela Lorenzini.

Sedici parole è un bellissimo romanzo sulle origini e la famiglia: per i lettori di Jhumpa Lahiri, Alina Bronsky e per i fan del famoso romanzo grafico «Persepolis». Un libro poetico e intelligente su una ragazza

sospesa tra due mondi.

Ci sono parole che non conosciamo, ma di cui possiamo indovinare il significato come se fossero sempre state presenti. Come se avessero sempre vissuto in noi.

E a volte vogliono finalmente essere pronunciate…

Nava Ebrahimi – Sedici parole

Dopo la morte della nonna, Mona decide di tornare in Iran per un ultimo saluto a quella donna testarda, orgogliosa, con la battuta sempre pronta – e spesso inappropriata – sulle labbra.

Il Paese che trova è una terra ormai inafferrabile, in parte sconosciuta, da lasciare in fretta per tornare alla solita vita di Colonia con il lavoro da ghostwriter e le serate nei club musicali.

Ma l’incontro con un vecchio amore e un viaggio a Bam – l’antica città che dopo un disastroso terremoto è solo il fantasma di ciò che era un tempo – cambia ogni cosa. Quella visita si trasforma in un confronto inatteso con le proprie origini e la storia di famiglia, con segreti di cui è sempre stata all’oscuro.

Attraverso Sedici parole, una per ogni capitolo del romanzo, Nava Ebrahimi ci conduce in un viaggio magico e poetico nel cuore di un Paese pieno di silenzi ed enigmi. Si muove tra infanzia ed età adulta, racconta un mondo di donne forti, misericordiose e talvolta crudeli, di uomini e sogni, di sconfitte e dignità, di fughe e amori nascosti. Sedici parole è stato premiato come Migliore debutto dell’anno in Austria e ci regala una voce nuova, sensibile e acuta della letteratura che si muove tra culture diverse.

L’autrice

Nava Ebrahimi è nata a Teheran nel 1978, ha studiato giornalismo ed economia a Colonia. Ha lavorato per il Finantial Times Deutschland e come consulente per il Medio oriente del German Office for Foreign Trade. Ha pubblicato racconti e romanzi, lavora come sceneggiatrice e vive a Graz.