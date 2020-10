Cambiamo strada: Edgar Morin e il coronavirus

Raffaello Cortina editore ha portato in libreria a settembre Cambiamo strada. Le 15 lezioni del Coronavirus. Il volume è di Edgar Morin ed esce nella collana Temi.

Cambiamo strada è un’interessante riflessione su ciò che ci sta capitando, sull’avvento di un nuovo virus e sulla realtà. Un volume con la collaborazione di Sabah Abouessalam.

Cambiamo strada – Edgar Morin

Cosa fa emergere la pandemia? La necessità di un nuovo umanesimo

Non riuscendo a dare un senso alla pandemia, impariamo da essa per il futuro. Un minuscolo virus in una città molto lontana della Cina ha scatenato lo sconvolgimento del mondo. L’elettroshock sarà sufficiente per rendere finalmente tutti gli umani consapevoli di una comunità di destino?

Per rallentare la corsa frenetica allo sviluppo tecnico ed economico? Siamo entrati nell’era delle grandi incertezze. Il futuro imprevedibile è in gestazione oggi. Assicuriamoci che tenda a una rigenerazione della politica, alla protezione del pianeta e a un’umanizzazione della società: è tempo di cambiare strada.

L’autore

Edgar Morin è una delle figure più prestigiose della cultura contemporanea. Nelle nostre edizioni ha pubblicato, tra gli altri, l’edizione di Il metodo in 6 volumi, La testa ben fatta (2000), I sette saperi necessari all’educazione del futuro (2001), Insegnare a vivere (2015), Sette lezioni sul pensiero globale (2016), Conoscenza, ignoranza, mistero (2018), Maggio 68. La breccia (2018), Sull’estetica (2019) e Cambiamo strada (2020).