Al cinema con lo psicanalista: un libro di Vittorio Lingiardi

Vittorio Lingiardi pubblica per Raffaello Cortina editore Al cinema con lo psicanalista. Il libro esce nella collana Minima con la prefazione di Natalia Aspesi.

Al cinema con lo psicanalista è un volume che parla di media e nuove tecnologie. E’ uno strumento importante per accompagnare il lettore nella fruizione dell’arte cinematografica.

Vittorio Lingiardi – Al cinema con lo psicanalista

Questa volta la poltrona dell’analista non è dietro lo schermo, per spiegare, ma davanti, per guardare. Vittorio Lingiardi non recensisce i film che ha visto, ma li rivede insieme ai suoi lettori, cercando di cogliere, pellicola dopo pellicola, le immagini che precedono il pensiero e lo producono.

Perché una mente che incontra una storia non è più la stessa. E viceversa. Al cinema con lo psicoanalista è una raccolta di sedute sui film (e qualche serie) di questi anni – dallo 007 di Spectre al canaro di Dogman, dalle onde di Fuocoammare al potere dei ricordi di Dolor y gloria – ma anche su classici come La finestra sul cortile visti con gli occhi del lockdown.

A raccogliere i temi e scandire la lettura, sei stanze poetiche: le donne, i cavalier, l’arme, gli amori, le cortesie, l’audaci imprese.

L’autore

Vittorio Lingiardi, psichiatra e psicoanalista, è professore ordinario di Psicologia dinamica alla Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza Università di Roma, dove dal 2006 al 2013 ha diretto la Scuola di specializzazione in Psicologia clinica. Con Nancy McWilliams è stato coordinatore scientifico e curatore del Manuale diagnostico psicodinamico PDM-2 (Guilford Press, 2017; Cortina, 2018), con il quale ha vinto l’American Board & Academy of Psychoanalysis Book Prize. Nel 2014 ha ricevuto il Ralph Roughton Paper Award dell’American Pshycoanalytic Association, nel 2018 il Premio Cesare Musatti della Società Psicoanalitica Italiana e riceverà nel marzo 2020 il Research Award della Society for Psychoanalysis and Psychoanalytic Psichology (Division 39) dell’American Psychological Association.

Nel nostro catalogo ha pubblicato, tra gli altri, La personalità e i suoi disturbi (2014), Linee guida per la consulenza psicologica e la psicoterapia con persone lesbiche, gay e bisessuali (2014), Mindscapes. Psiche nel paesaggio (2017) e Al cinema con lo psicoanalista (2020). È direttore della nostra collana “Psichiatria, Psicoterapia, Neuroscienze”.

Collabora all’inserto culturale Domenica del Sole 24 Ore, a la Repubblica e al Venerdì di Repubblica, dove tiene la rubrica settimanale “Psycho”, su cinema e psiche.