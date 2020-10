Grace: una brutta storia irlandese

Si intitola Grace, ed è il romanzo di Paul Lynch portato in libreria da 66thand2nd. La traduzione è di Riccardo Duranti nella collana bookclub.

Grace è un libro che ha vinto numerosi premi. Vincitore Kerry Group Irish Book of the Year 2018, Vincitore Ireland Francophonie Ambassadors’ Literary Award 2020, Finalista Walter Scott Prize for Historical Fiction 2018, Finalista Saroyan International Prize for Writing 2018, Selezionato dal Prix Littérature Monde 2019.

Grace – Paul Lynch

All’alba di una mattina d’ottobre, a Blackmountain, nell’Irlanda dell’Ottocento, una donna strappa dal letto la figlia Grace, la trascina all’aperto e le taglia i capelli con un coltello. Poi la veste con abiti maschili e la caccia di casa, mentre la fame già insidia i villaggi e le terre circostanti. Accompagnata dalla voce impertinente e imprevedibile del fratellino Colly, questa ragazza quattordicenne intraprende un’odissea che cambierà per sempre la sua vita: un viaggio rocambolesco attraverso un paesaggio cupo e disperato, tra incubi diurni e scorci di travolgente splendore.

Per sopravvivere in un paese devastato dalla Grande Carestia, che spinge in strada milioni di persone alla ricerca di cibo, Grace sarà costretta a farsi ragazzo, poi bandito, razziando i ricchi come «la regina dei pirati» insieme a una curiosa coppia di compari.

Dovrà salvarsi dalla febbre e dalle grinfie di un santone ciarlatano per diventare, infine, una donna. Meditazione sull’amore e sul destino, romanzo picaresco e insieme coming-of-age novel, a metà tra Furore di Steinbeck e La strada di McCarthy, Grace è un’epica e intima avventura nel cuore di uno dei periodi più bui della storia irlandese, sostenuta da un ritmo incalzante, dal nitore stilistico e dal talento immaginifico di Paul Lynch.

L’autore

Nato a Limerick nel 1977, Paul Lynch è considerato tra i migliori scrittori irlandesi della sua generazione. Dopo Cielo rosso al mattino (2017), accolto dalla stampa come un caso letterario, e Neve nera (2018), Grace è l’ultimo volume della «trilogia irlandese» pubblicato da 66thand2nd.