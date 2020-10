van Gogh: esce l’autobiografia mai scritta

Uscito il 15 ottobre per La Nave di Teseo van Gogh. L’autobiografia mai scritta. Il libro, arricchito da illustrazioni, è scritto da Marco Goldin ed esce per la collana I Fari.

La pubblicazione avviene in contemporanea con la grande mostra van Gogh. I colori della vita (Padova, Centro San Gaetano, apertura al pubblico il 10 ottobre), a cura di Marco Goldin, con 100 opere di cui 83 del grande artista.

Marco Goldin – van Gogh. L’autobiografia mai scritta

Uno degli artisti più amati ed emblematici di sempre, raccontato da uno dei critici d’arte più seguiti in Italia. Un ritratto inedito della vita e dell’opera di van Gogh facendo riferimento alle sue lettere, che diventano non solo l’occasione per lo svolgimento di una vera e propria trama, ma anche il riferimento assoluto pagina dopo pagina. Quasi come fosse van Gogh a raccontarsi, in una sorta di autobiografia che non ha mai scritto. La vita si intreccia con l’opera e ugualmente l’opera entra nella vita.

“van Gogh non era pazzo. Si è avvicinato al sole, prima cercandolo, poi fuggendone via. Vi è rimasto impigliato, con un filo che mai più ha districato, stringendolo nella mano. Fino a quella spiga di grano rimasta nella tasca della sua giacca, sotto il cielo di Auvers, prima di sera. Accanto a un covone. Sotto le stelle del firmamento.

van Gogh non era pazzo. Ha camminato danzando sulla vita, come sul filo mai interrotto di un vulcano. E lapilli e piccoli falò e notti e stelle. E apparizioni e misteri. Ha creato con la disciplina della sua anima un mondo inarrivabile, il mondo di un eroe. Colui che arriva a toccare il sole e poi riesce a raccontarne il fuoco e il calore, la luce che abbaglia. E quella luce la fa diventare colore. Un colore che nessuno mai aveva dipinto così prima. E mai nessuno ha dipinto poi.” Marco Goldin

“Ho un debito nei confronti del mondo, e anche l’obbligo – perché ci ho camminato sopra per trent’anni – di lasciargli in segno di gratitudine qualche ricordo in forma di disegni o di quadri – che non sono stati fatti per piacere all’una o all’altra tendenza, ma per esprimere un sentimento umano sincero.”

Lettera di Vincent van Gogh al fratello Theo, 7 agosto 1883

L’autore

Marco Goldin, nato a Treviso, è storico dell’arte e curatore. Da vent’anni studia la vita e l’opera di van Gogh, al quale ha dedicato alcune mostre di grande successo, un romanzo, vari saggi e cataloghi, spettacoli teatrali e soggetti cinematografici.