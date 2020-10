Jade Sharma – Problems. Stupefacenti complicazioni

La storia di Jade Sharma è davvero particolare, così come molto particolare è il suo primo romanzo: Problems. Stupefacenti complicazioni, edito da Pidgin.

Nata a Saint Louis, Jade Sharma è cresciuta in basi militari (in Germania e Giappone) dove ha lavorato in libreria e minimarket. Tornata negli Stati Uniti, a Manhattan, ha completato i suoi studi in Letteratura e Scrittura.

Problems. Stupefacenti complicazioni, è una storia cruda che parla di dipendenza, e che a fatica riesce a mostrarci un percorso di redenzione e di luce in fondo al tunnel.

La trama

Maya è una giovane ragazza di New York la cui vita è un vero e proprio castello di carte. Vive in un equilibrio precario, in un turbine di incontri ed emozioni forti.

Ha un lavoro in una libreria che non le darà alcuno sbocco, è sposata con un alcolizzato ed ha una relazione con un professore anziano e indifferente. Non ha mai finito di scrivere la sua tesi, soffre di un disturbo alimentare e assume eroina in maniera moderata e controllata.

L’equilibrio precario su cui vive però è facile da distruggere, così come il suo castello di carte. Così la vita inizia a sfuggirle totalmente di mano, e Maya è costretta a fare delle scelte estreme.

Problems. La recensione del romanzo di Jade Sharma

Jade Sharma scrive una storia diretta, brutale, eccessiva e sopra le righe. Mette in mostra senza veli la vita privata e pubblica della protagonista, sballottata tra sesso, droga e la vita reale.

Protagonista assoluta è la voce della narratrice. Una voce che ci accompagna negli episodi di una storia personale, e lo fa in maniera schietta e arguta, che non cerca pietà o compassione, ma che vuole mettere in luce tutto l’autolesionismo di cui un essere umano può essere capace.

Jade Sharma ritrae nel dettaglio tutte le difficoltà che si trova ad affrontare una donna sola, certamente incompleta ed imperfetta ma anche riflessiva e profonda, circondata da un mondo indifferente.

Ciò che ne esce è un libro che nel titolo racchiude l’essenza di ciò che vi è scritto: Problems. Stupefacenti complicazioni. Una storia che prende tutti i luoghi comuni sulle dipendenze, le riabilitazioni e la redenzione, e li riduce in mille pezzi, senza pietà.