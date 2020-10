Sentenza artificiale: una crime story attualissima

Il nuovo thriller di Barbara Baraldi, Sentenza artificiale, è disponibile in tutte le librerie italiane dallo scorso luglio. Il libro esce per la casa editrice Chiarelettere. Ecco un’anticipazione.

Cosa succederebbe se il sistema giuridico e le sentenze penali venissero affidate all’intelligenza artificiale e all’ipotetica esattezza di un algoritmo? Sentenza artificiale mostra una realtà che pian piano stiamo imparando a conoscere.

Barbara Baraldi – Sentenza artificiale

La forma narrativa della crime story è in questo caso più che mai un mezzo per trattare tematiche attualissime: la Baraldi ci racconta infatti di un futuro prossimo in cui le sentenze giuridiche penali vengono affidate a LexIA, un algoritmo ritenuto infallibile e in grado di stabilire la colpevolezza o meno degli imputati.

Ma Cassia Niro, protagonista del romanzo, scoprirà un’anomalia nel sistema apparentemente perfetto di LexIA e finirà per diventare un bersaglio di chi sta tramando nell’ombra per mettere le mani sulla riforma della giustizia, un complotto in cui sono coinvolti gli stessi organismi che dovrebbero garantire l’imparzialità del sistema giudiziario.

Sentenza artificiale è un thriller atipico e che tratteggia uno scenario di giorno in giorno più reale e meno fantascientifico: già da qualche tempo , per esempio, negli USA ci si affida a un algoritmo per l’assegnazione della libertà vigilata ai detenuti .

Un romanzo che offre numerosi spunti di riflessione sulla pervasività sempre maggiore della tecnologia nella nostra vita quotidiana (ma anche in questioni sempre più rilevanti) e che si inserisce nel dibattito sul funzionamento della giustizia e dei processi italiani, illustrando un’ipotesi che se concretizzata darebbe vita un acceso e complicato dibattito etico.

L’autrice

Barbara Baraldi è autrice di thriller e sceneggiature di fumetti. Pubblica per Giunti editore la serie thriller «Aurora Scalviati, profiler del buio» di cui fanno parte i romanzi Aurora nel buio (2017), Osservatore oscuro (2018) e L’ultima notte di Aurora (2019).

Nel corso della sua carriera ha pubblicato romanzi per Mondadori, Castelvecchi, Einaudi e un ciclo di guide ai misteri della città di Bologna per Newton Compton. Tra il 2014 e il 2015 ha collaborato con la Walt Disney Company come consulente creativa. Dal 2012 collabora alla serie Dylan Dog di Sergio Bonelli Editore.

È vincitrice di vari premi letterari, tra cui il Gran Giallo città di Cattolica e il Nebbia Gialla. È tra i protagonisti di Italian noir, il documentario prodotto dalla BBC sul thriller italiano. I suoi libri sono accolti con favore dalla critica e dal pubblico e sono pubblicati in vari Paesi, tra cui Germania, Inghilterra e Stati Uniti. Dal 2010 tiene lezioni e corsi di scrittura creativa per adulti e per ragazzi, in collaborazione con le scuole secondarie di primo e secondo grado.