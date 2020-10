La scuola nella pandemia: un dialogo multidisciplinare

Il 9 settembre, a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, le eum edizioni università di macerata hanno pubblicato il libro “La scuola nella pandemia. Dialogo multidisciplinare“, a cura di Giuseppe Laneve.

Il volume La scuola nella pandemia, disponibile ad accesso aperto nel sito delle eum (http://eum.unimc.it/it/catalogo/693-la-scuola-nella-pandemia), contiene contributi di Camilla Bianchi, Gonzalo Del Moral Arroyo, Rosita Deluigi, Alessandra Fermani, Angela Fiorillo, Catia Giaconi, Lorella Giannandrea, Luca Girotti, Giuseppe Laneve, Ilenia Marino, Ilaria Rivera, Massimiliano Stramaglia, Arianna Taddei, Michele Troisi.

La scuola nella pandemia – Giuseppe Laneve

“La scuola, da marzo a giugno, ha dovuto raccogliere una sfida enorme: rimanere in vita pur nella chiusura degli edifici scolastici” – spiega il prof. Laneve – “Ora, ne sta affrontando un’ulteriore, quella di una ripartenza in uno scenario completamente nuovo, segnato da dubbi e interrogativi tali da rendere l’orizzonte dell’anno scolastico ancora del tutto incerto. In una fase di transizione così delicata per uno snodo vitale del nostro stare insieme, occorre costruire momenti di riflessione su ciò che è stato, sottolineandone criticità e opportunità, utili anche per riprogettare, attraverso un pensiero ragionato, un modello di scuola che, ben consapevole del passato, deve guardare e andare oltre.

È questo l’intento che ha provato a perseguire il presente instant book che, fondandosi sull’imprescindibile approccio multidisciplinare ai fenomeni, oggi ancor più necessario di fronte a sfide inimmaginabili e sempre più complesse, raccoglie molte delle riflessioni sviluppate durante un Webinar organizzato lo scorso luglio all’interno del Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni culturali e del Turismo dell’Università di Macerata: l’attenzione è stata rivolta al piano giuridico-costituzionale (i diritti degli alunni, ma anche degli insegnanti e delle stesse scuole), a quello pedagogico (la didattica a distanza, ma anche l’educazione) e a quello psico-sociale (la condizione psicologica dei minori, il ruolo delle famiglie).

Un incontro che, attingendo dalla significativa vocazione multidisciplinare del Dipartimento stesso, e coinvolgendo anche esperti esterni, ha voluto costruire una rete corale di riflessione, aperta alla discussione e al confronto, nutrendosi dialetticamente di un apporto plurale”.

Il curatore

Il curatore de La scuola nella pandemia, Giuseppe Laneve, è professore associato di Diritto costituzionale nell’Università di Macerata e insegna Diritto costituzionale, Istituzioni di diritto pubblico e Diritto costituzionale italo-europeo. Tra i suoi prevalenti temi di ricerca si segnalano la giustizia costituzionale, la libertà religiosa e i profili costituzionali relativi alla scuola.