Rumpole per la difesa: sette racconti

Rumpole per la difesa è il libro di John Mortimer portato in libreria da Sellerio in questo periodo. La traduzione dall’inglese è di Luisa Nera.

Rumpole per la difesa si compone di sette racconti con protagonista Horace Rumpole, avvocato all’Old Bailey, il tribunale dell’alta corte londinese, che risolve con sagacia e ironia i casi più intricati.

Rumpole per la difesa – John Mortimer

L’arruffato Horace Rumpole, anziano barrister dell’Old Bailey, cioè avvocato alla sbarra dell’alta corte criminale di Londra, nutre un profondo disprezzo per gli aristocratici colleghi e non risparmia nemmeno i giudici «parrucconi» con cui si confronta nella difesa di poveracci intrappolati nei pasticci delle vite più bizzarre. In questi racconti, che mescolano legal thriller e comicità, rievoca le proprie vittorie, ma anche diverse sconfitte.

E ognuno dei casi sembra la rappresentazione comica di una specie di lotta di classe culturale, lo scontro tra due versioni dell’universo, da un lato la società delle buone maniere incarnata dai tribunali, dall’altro le assurde ironie della vita che impegolano la gente comune.

L’intreccio crea una suspense umoristica, in attesa della svolta a sorpresa che risolve la vicenda giudiziaria, e sorge spontaneo il sospetto che nessuna delle storie sia davvero inventata. Intanto, il barrister Rumpole, «maestro nell’arte del controesame», oltre la porta del tribunale, non si dimostra altrettanto abile da scampare ai trabocchetti della vita domestica con la moglie Hilda, «Colei Che Deve Essere Obbedita».

John Mortimer, scrittore, sceneggiatore nonché avvocato, disegna ritratti con superiore umorismo, senza macchiette e caricature, che arrivano all’essenza di personaggi emblematici dello spirito del popolo inglese.

L’autore

John Mortimer (1923-2009) è stato avvocato e il più famoso scrittore inglese di storie giudiziarie. Ha scritto anche commedie, sceneggiature televisive, romanzi e racconti. Della serie poliziesca dell’avvocato Rumpole, di grande successo e soggetto di una fortunata riduzione televisiva, questa casa editrice ha pubblicato Avventure di un avvocato (1999, 2003), Nuovi casi per l’avvocato Rumpole (2007) e Rumpole per la difesa (2020).