Acqua in bocca: Lucarelli e Camilleri insieme

Andrea Camilleri e Carlo Lucarelli insieme per Acqua in bocca, volume uscito per minimum fax. Il libro è la versione grafica del romanzo uscito dieci anni fa.

Acqua in bocca – Carlo Lucarelli, Andrea Camilleri

Il 16 luglio 2020, alla vigilia del primo anniversario della morte di Andrea Camilleri, uscirà nelle librerie italiane un volume unico nel suo genere: il libro d’arte della versione grafica di Acqua in bocca, a dieci anni dall’uscita del romanzo epistolare scritto a quattro mani da Andrea Camilleri e Carlo Lucarelli.

Con lo stile dello storyboard cinematografico e del «look and feel» della narrazione degli oggetti, si dà finalmente vita al progetto originale di Camilleri e Lucarelli: invece di un romanzo convenzionale, è un collage di lettere, biglietti, ritagli di giornale, rapporti e verbali, pizzini che fanno rocambolescamente la spola fra i due detective, il commissario Salvo Montalbano e l’ispettrice Grazia Negro, stimolando e accompagnando il lettore nella ricostruzione dell’indagine, che si conclude con un finale mozzafiato.