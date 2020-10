Grande successo per Insieme, la manifestazione nata dalla collaborazione tra i tre principali appuntamenti letterari romani. Quattro giorni di eventi – tra presentazioni, dialoghi, reading e performance artistiche e musicali – che hanno finalmente restituito agli appassionati il piacere di un vero festival letterario dal vivo. Tantissimi gli ospiti italiani e stranieri: Wole Soyinka,Paolo Giordano, Zerocalcare, Erri De Luca, Valerie Perrin, Moni Ovadia, Manuel Vilas, Igiaba Scego, Gianrico Carofiglio, Michela Murgia, Maurizio Molinari, Maurizio De Giovanni, Valeria Parrella,Vito Mancuso,Cristina Comencini, AntonioScurati, Antonio Pennacchi, Francesco Piccolo, Stefano Mancuso, Edoardo Albinati.

Insieme: i libri come protagonisti

Si è conclusa Insieme – Lettori, autori, editori, l’evento unico che ha riportato nella Capitale i libri, gli autori, i lettori. Una grande manifestazione in presenza con 168 stand, incontri, reading e performance artistiche e musicali, che per quattro giorni hanno animato l’Auditorium parco della Musica di Roma e il Parco archeologico del Colosseo. Nonostante la delicata situazione sanitaria attuale, il festival si è svolto nel rigoroso rispetto di tutti i protocolli di sicurezza e la risposta del pubblico è stata straordinaria: circa 30 mila presenze, tutto esaurito per la maggior parte degli eventi e viva soddisfazione da parte degli editori.

Tra i molti incontri e reading con autori italiani e stranieri, grande successo per Paolo Giordano, Zerocalcare, Erri De Luca, Valerie Perrin, Manuel Vilas, Igiaba Scego, Gianrico Carofiglio, Michela Murgia, Maurizio Molinari, Maurizio De Giovanni, Valeria Parrella, Cristina Comencini. Sold out anche gli eventi e le performance alPalatino e a Massenzio, tra i quali l’incontro con Moni Ovadia e Wole Soyinka, i reading di Claudia Durastanti, Giulio Cavalli, Elena Varvello,Daniele Mencarelli, e l’installazione diMichal Rovner.

Nato da un’idea di Letterature,Libri Come e Più libri più liberi,Insieme è un progetto promosso dal Centro per il libro e la lettura del Mibact, dalla Regione Lazio e da Roma Capitale. È organizzato da AIE(Associazione Italiana Editori),Istituzione Biblioteche di Roma,Fondazione Musica per Roma e Zètema Progetto Cultura, in collaborazione con ilParco Archeologico del Colosseo e con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e BNL Gruppo BNP Paribas e con la Main media partnership di Rai. La manifestazione fa parte di Romarama, il programma di eventi culturali promosso da Roma Capitale. Il programma generale della manifestazione è curato da un comitato editoriale composto da Silvia Barbagallo,Andrea Cusumano,Michele De Mieri,Lea Iandiorio,Rosa Polacco e Marino Sinibaldi.

Le parole dei protagonisti

Grande soddisfazione è stata espressa da Angelo Piero Cappello, direttore del Centro per il libro e la lettura: “Adoperandosi da sempre in favore di iniziative di promozione della cultura, è stato naturale per il Centro per il libro e la lettura sostenere il Festival Insieme, collaborando di concerto con tutte le istituzioni coinvolte. In un momento come quello che stiamo attraversando, in cui le limitazioni imposte dalla pandemia non sempre consentono di vivere collegialmente eventi simili, è solo lavorando Insieme, proprio come il titolo della manifestazione suggerisce, che potremo superare le difficoltà del presente e le sfide del futuro senza mai smettere di offrire occasioni di riflessione, incontro e dialogo”.

Albino Ruberti, capo di gabinetto del presidente della Regione Lazio ha commentato: “Queste giornate del Festival Insieme sono state un segnale di speranza in un momento storico così delicato. Abbiamo assistito a un format inedito in cui i tre principali eventi letterari della città hanno unito le forze e hanno dimostrato che è possibile vivere la socialità e la vita culturale in sicurezza. Insieme, con coraggio, l’industria culturale sta affrontando le difficoltà e il pubblico di queste giornate ha dimostrato quanto sia stato importante vivere in serenità importanti momenti di condivisione”.

Bilancio molto positivo anche per Luca Bergamo, Vice Sindaco con delega alla Crescita Culturale di Roma Capitale: “Sono molto orgoglioso del lavoro fatto insieme a Regione, Ministero, AIE, RAI, Parco Archeologico del Colosseo, Istituzione Biblioteche, Musica per Roma, Zetema, con i curatori e i gruppi di lavoro per realizzare Insieme,la risposta che abbiamo fortemente voluto per superare difficoltà senza precedenti. L’abbiamo concepita, nel pieno del lockdown, per offrire a Roma e all’Italia, in sicurezza, un’iniziativa a sostegno di un settore e un’attività culturale cruciali, pesantemente colpite, e per dimostrare che si può costruire futuro anche quando non si pensa sia possibile. Abbiamo creato così un nuovo spazio pubblico. La risposta dei protagonisti e del pubblico dà un messaggio importante, di fiducia in noi stessi. Un augurio, infine, per il 2021: che le tre iniziative tornino a collaborare mentre ciascuna riprende con pieno successo il suo corso naturale, e che cresca forte il seme del nuovo Festival Letterature piantato in questo 2020”.

“Una sfida vinta – dichiara Annamaria Malato, presidente di Più libri più liberi e vicepresidente del gruppo piccoli editori di AIE– che abbiamo lanciato nel momento più duro della pandemia, consapevoli che tempi nuovi ci imponevano scelte nuove. Le Istituzioni, gli editori, gli autori hanno risposto con slancio, e sono stati premiati da un pubblico che, pur nel pieno rispetto delle norme sanitarie, ha dimostrato quanto fosse vivo il desiderio di cultura, di ritrovarsi, di presenza”.

Molto soddisfatto anche Vittorio Bo, commissario dell’Istituzione Biblioteche di Roma: “La nuova formula di Letterature, all’interno della grande cornice di Insieme, ha dimostrato quanto è essenziale il dialogo tra i linguaggi. Gli spazi straordinari di Massenzio, Tempio di Venere e Palatino sono stati teatro di una intensa e profonda relazione tra il pubblico e le diverse anime della cultura letteraria, artistica e teatrale e siamo convinti che questa dimensione abbia consentito a tutti di riappropriarsi dei luoghi della cultura in modo nuovo e più ricco. In un momento delicato per la ripresa della vita sociale e culturale del nostro Paese, il rapporto con AIE e LibriCome si è ulteriormente rafforzato nel segno di un comune progetto, davvero innovativo e coraggioso e siamo convinti che possa ulteriormente crescere nel futuro”.

“Certamente voglio ringraziare tutti gli autori, gli editori, le istituzioni che hanno reso possibile questo piccolo miracolo”, ha commentato Daniele Pitteri, Ad della Fondazione Musica per Roma.“Un coraggio da intendersi non come sfida, ma come responsabilità e cura, qualcosa che va ben oltre la semplice attenzione verso le persone o la semplice applicazione delle regole. Questa è stata la leva che ha consentito la riuscita di questo evento, il cui successo di pubblico è stato superiore alle aspettative. Ed è proprio per questo che il mio grazie va soprattutto a tutto lo staff e alle decine di ragazzi e collaboratori che in questi quattro giorni sono stati decisivi per far sì che le persone potessero ritrovare la gioia e il piacere dei libri e della lettura”.