John Mortimer e un nuovo racconto su Rumpole

Disponibile nei Corti di Sellerio, Rumpole e la nuova generazione, di John Mortimer. La traduzione dall’inglese è di Stefania Michelucci.

Il racconto di John Mortimer è tratto da Avventure di un avvocato, pubblicato nella collana «La memoria» nel 2003. Ora questa storia, Rumpole e la nuova generazione, esce in versione ebook.

John Mortimer – Rumpole e la nuova generazione

«Sono Horace Rumpole, di professione avvocato, prossimo a compiere 68 anni, veterano dell’Old Bailey, marito di Hilda Rumpole (per me Colei Che Deve Essere Obbedita)». È brillante, bonario e astuto, integerrimo e salace, dotato di acume straordinario e abile a rovesciare la condanna pendente in capo ai suoi assistiti. Fuma sigarilli e cita Wordsworth; è diventato una leggenda nella sala delle toghe alle udienze di Londra e nelle celle della prigione di Brixton per non avere mai dichiarato qualcuno colpevole.

Qui, impegnato nella difesa di Jim Timson, il rampollo sedicenne, destinato a grandi cose, e cocco di una numerosa e attiva famiglia di malviventi del sud della città, si muove, tra interrogatori e arringhe, circondato da una folla di personaggi che popola di norma i tribunali, rappresentata sempre con i caratteri infallibili dell’umorismo tipicamente inglese. E dopo averlo seguito in tutta la vicenda processuale, in cui non mancano suspense e ribaltamenti, ironia e colpi di scena, il lettore partecipa, quasi fosse lui al banco dei testimoni, e assiste alla vittoria di Rumpole mentre è portato a riflettere più che su una giustizia trionfante e vendicativa, sulle debolezze umane: «“Non sia così avvilito, signor Rumpole. In fondo ha vinto”. “Non ha vinto nessuno, la verità viene a galla qualche volta, ispettore, persino all’Old Bailey”».

L’autore

John Mortimer (1923-2009) è stato avvocato e il più famoso scrittore inglese di storie giudiziarie. Ha scritto anche commedie, sceneggiature televisive, romanzi e racconti. Della serie poliziesca dell’avvocato Rumpole, di grande successo e soggetto di una fortunata riduzione televisiva, questa casa editrice ha pubblicato Avventure di un avvocato (1999, 2003), Nuovi casi per l’avvocato Rumpole (2007) e Rumpole per la difesa (2020).