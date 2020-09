Chiarelettere lancia la collana RI-creazioni

A partire dal 10 settembre, con un libro firmato dall’ex magistrato Gherardo Colombo, Chiarelettere lancia una nuova e importante iniziativa: la collana Ri-creazioni, titoli dalla marcata impronta etica che affronteranno temi fondamentali per lo sviluppo di una coscienza civica.

Sull’onda della legge che reintroduce l’educazione civica a scuola, i libri Ri-creazioni si rivolgono in primo luogo a quel mondo : agli studenti, alle loro famiglie e ai docenti che li accompagnano lungo il cammino formativo. La Costituzione, l’antirazzismo, l’ambiente e il nuovo modo di fare informazione sono solo alcune delle tematiche analizzate nella collana e raccontate da autori di provenienza e sensibilità molto diverse tra loro.

LORENZO FAZIO, direttore editoriale di Chiarelettere : «Siamo convinti che oggi più che mai sia il momento di costruire il futuro pensando a come superare i problemi che ci hanno portato a questa situazione drammatica, ecco perché lanciamo Ri-creazioni. Ci vuole un nuovo inizio , un punto da cui ricominciare e quel punto non può che essere la scuola . Lì si formano le nuove generazioni, le nuove classi dirigenti, lì non può non esserci un editore come Chiarelettere che fin dall’esordio ha investito tutto sull’impegno civile. Guidare il futuro è possibile: proviamoci insieme .»

IL SITO DEDICATO: La collana Ri-creazioni di Chiarelettere si avvale di un sito con contenuti extra, news e contributi esclusivi degli autori, www.ricreazioni.eu, al cui interno si trova anche uno spazio dedicato ai docenti. L’idea è quella di fornire materiali per arricchire e approfondire la lettura individuale dei volumi e il loro utilizzo sul piano didattico: spunti per lezioni, per attività e per ricerche da proporre alle classi per rielaborare e discutere le tematiche proposte dagli autori. A curare i materiali didattici online sarà Enrica Bricchetto , insegnante, Media Educator e collaboratrice del Cremit dell’Università Cattolica di Milano, diretto da Pier Cesare Rivoltella.

I PRIMI TITOLI:

GHERARDO COLOMBO, Anche per giocare servono le regole (10 settembre): l’ex magistrato e presidente della Garzanti, che da anni gira le scuole di tutta Italia per parlare con i ragazzi di legalità e diritti, racconta la Costituzione italiana partendo dal presupposto dell’importanza delle regole in qualsiasi contesto sociale.

CLAUDIO MARCHISIO , Il mio terzo tempo. Nel calcio e nella vita valgono le stesse regole (15 ottobre): l’ex campione di calcio prende le mosse da episodi più o meno noti della sua vita sportiva per affrontare grandi temi di interesse generale (razzismo, diritti, orientamenti sessuali, ecc.), dimostrando come la passione si possa coniugare con la correttezza, sia in campo che nella società.

UGO BIGGERI, I soldi danno la felicità. Corso semiserio di sopravvivenza finanziaria (5 novembre): traendo spunto dall'omonima rubrica di Radio2 Caterpillar e con la prefazione di Massimo Cirri e Sara Zambotti, il fondatore di Banca Etica racconta come etica e finanza possano essere conciliabili.