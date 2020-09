Tra corpo e anima: un romanzo emozionante

Tra corpo e anima è il nuovo romanzo di Ludmila Ulitskaya, in libreria da qualche mese per La Nave di Teseo. Una scrittrice che qualcuno ha paragonato ad Anton Chechov.

Dell’autrice di Tra corpo e anima il New York Times ha detto: “Indagando la natura dell’amore, racconta le forze più profonde che modellano la nostra vita.”

Tra corpo e anima – Ludmila Ulitskaya

Esiste una linea che separa il corpo dall’anima? Seguendo i suoi personaggi nei momenti cruciali delle loro vite, Ludmila Ulitskaya, con Tra corpo e anima, compone un libro emozionante e poetico che indaga i confini del corpo e dell’anima, il nuovo capitolo dell’opera luminosa della più grande scrittrice russa contemporanea.

Ludmila Ulitskaya esplora i confini che avvicinano, o separano, le persone in un libro che sovverte con la letteratura la quotidianità delle nostre vite. Seguendo i suoi personaggi nei momenti cruciali delle loro esistenze, ci invita a espandere e superare i limiti che ci sono imposti dalla società, dalle consuetudini, talvolta da noi stessi. Il sentimento in grado di cancellare le distanze tra gli uomini è l’amore: anche quando si manifesta nelle forme più varie – sia esso attrazione fisica, amore materno, adorazione o fedeltà – la sua forza salva i protagonisti di queste storie e cambia i loro destini con l’imprevedibilità di un incontro decisivo.

L’autrice

Ludmila Ulitskaya, scrittrice e sceneggiatrice, è nata nel 1943 negli Urali. Si è laureata in Biologia all’Università di Mosca e ha lavorato come scienziata presso l’Istituto di Genetica. Poco prima della Perestroika ha assunto la direzione dell’Hebrew Theatre di Mosca (1979-1982) e si è dedicata alla drammaturgia. È stata la prima donna a vincere il Russian Booker Prize, nel 2001. Acclamata a livello internazionale, le sue opere sono tradotte in 20 lingue. Ha ricevuto numerosi premi in Italia (Premio Acerbi, 1998; Premio Penne, 1997 e 2006) e all’estero (Premio di Stato austriaco per la letteratura europea, 2014; Legion d’onore, 2014; Prix Medicis, 1996; nomination al Man Booker Prize, 2009). Ad oggi, Ludmila Ulitskaya è autrice di quindici romanzi (più di 4.500.000 copie vendute in tutto il mondo), di tre libri per bambini e di sei sceneggiature, rappresentate in molti teatri in Russia e in Europa.