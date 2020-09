Nozze sul Delta: un romanzo di Eudora Welty

Si intitola Nozze sul Delta ed è il romanzo simbolo di Eudora Welty che minimum fax riporta in libreria. Qui di seguito trama ed anticipazioni.

Con una prosa limpida, fuori dal tempo, Eudora Welty con Nozze sul Delta ci racconta la fine di un’epoca, costruendo un mosaico di storie che hanno il profumo e il ritmo pigro del più profondo e autentico Sud, un mondo che appare al tempo stesso immutabile e dolorosamente transitorio.

Nozze sul Delta – Eudora Welty

È il settembre del 1923 quando la piccola Laura, da poco orfana di madre, sale a bordo del treno che da Jackson la porterà a Shellmound, la grande piantagione sul Delta del Mississippi dove vive gran parte della famiglia materna e dove sono in corso i preparativi per le nozze della secondogenita diciassettenne dei Fairchild, Dabney, che – per amore o per capriccio – sta per sposare il soprintendente della piantagione, un uomo rude, con il dippio dei suoi anni e per giunta di classe inferiore.

Laura non può che osservare incantata la grande casa traboccante di vita e di affetto, di innumerevoli zii, zie e cugini, di servitori anonimi ma onnipresenti, in cui riecheggiano le storie di famiglia e le voci dei fantasmi degli antenati mai tornati dalla guerra.

In questo mondo fatto di rituali antichi e piccole e grandi gelosie, dove le donne sono tiranne amorevoli e gli uomini sono creature quasi mitologiche, condannati a essere venerati e scrutati come divinità, la violenza irrompe come un lampo fugace ed è dimenticata un attimo dopo, gli eventi accaduti hanno la stessa rilevanza di quelli scampati o soltanto sognati, e la storia non è che un’eco distante, la scenografia su cui si dipana l’universo privato dei Fairchild.

L’autrice

Nata a Jackson, Mississippi, Eudora Welty è considerata, insieme a Flannery O’Connor e Carson McCullers, la voce più importante della letteratura femminile del Sud degli Stati Uniti. Tra le sue opere, oltre a La figlia dell’ottimista, ricordiamo i romanzi Nozze sul Delta (di prossima pubblicazione per minimum fax) e Lo sposo brigante, e le raccolte di racconti Un sipario di verde e Mele d’oro.