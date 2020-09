Frida Kahlo: il romanzo di una vita

Un bellissimo libro su Frida Kahlo. In libreria dal 1 ottobre 2020, per TEA libri, La passione di Frida, di Caroline Bernard. Un best seller da oltre 200.000 copie vendute in Germania, ed in corso di traduzione in 12 Paesi.

“Sono nata con una rivoluzione”, diceva Frida Kahlo, ed in questo libro (traduzione di Maria Carla Dallavalle) si descrive magistralmente tutta la sua passione, la sua vitalità, la sua carriera.

Frida Kahlo. La trama del libro di Caroline Bernard

La giovane Frida Kahlo sogna di diventare medico, ma un terribile incidente sconvolge drasticamente i suoi piani. Costretta a letto per tre anni, la ragazza inizia a dipingere, scegliendo come soggetto privilegiato proprio se stessa. In cerca di un giudizio sui propri quadri, conosce il pittore Diego Rivera: è l’inizio di una storia d’amore travolgente e tormentata, che segnerà anche la sua carriera di artista.

Diego, infatti, la incoraggia e la sprona, ma nondimeno la schiaccia, col suo carattere impossibile, il protagonismo esasperato e i continui tradimenti.

Grazie a lui, Frida fa il suo ingresso nel mondo artistico e politico dell’epoca, e al tempo stesso soffre la sua condizione di donna in un ambiente che è ancora dominato dai maschi. Nella lotta per affermare il proprio talento e la propria visione, avrà contatti fecondi, e a volte burrascosi, con molti protagonisti dell’arte europea tra le due guerre – Duchamp, Breton, Picasso, Kandinskij, tra gli altri – lasciando a tutti il ricordo di un’artista tormentata e inconfondibile, di una personalità straziata e indimenticabile.

L’autrice

Caroline Bernard è lo pseudonimo di Tania Schlie. Lavora in campo editoriale da vent’anni, e ama scrivere storie di grandi donne. Vive ad Amburgo.