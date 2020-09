Alberto Simone e l’arte di volerti bene

Alberto Simone arriva in libreria per TEA con L’arte di volerti bene. Prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Un aiuto concreto per affrontare il presente e progettare il futuro.

Il libro di Alberto Simone è l’ideale completamento della «trilogia della felicità»: un percorso alla scoperta delle nostre illimitate risorse interiori per cambiare in meglio la nostra vita e il pianeta in cui viviamo tutti insieme.

Alberto Simone – L’arte di volerti bene

Per quanto il mondo possa oggi sembrarci un luogo divenuto improvvisamente insicuro e potenzialmente minaccioso per la nostra stessa sopravvivenza, la storia ci insegna che siamo in grado di imparare dalle esperienze negative e addirittura trarne vantaggi per la nostra evoluzione futura. Per quanto sfidanti possano essere i problemi che abbiamo davanti, ciò nondimeno abbiamo conoscenze e risorse un tempo ignote per prenderci cura di noi stessi e del nostro ecosistema. Possediamo molti nuovi ed efficaci strumenti e buone pratiche per farlo.

Non dobbiamo comunque dimenticare che la salute e la felicità individuale e collettiva, nascono sempre in una mente vigile e calma e che prendersi cura della propria mente significa anche prendersi cura del mondo intero.

L’autore

Alberto Simone, scrittore, sceneggiatore e regista di cinema e fiction RAI (tra le sue produzioni Colpo di luna, Un difetto di famiglia, Il commissario Manara), alterna da sempre l’attività artistica a quella di psicologo e psicoterapeuta. Dopo un lungo soggiorno negli Stati Uniti, ha ampliato le sue conoscenze nei campi della mindfulness e della positive psychology. È specializzato in EMDR, terapia per il trattamento del disturbo post traumatico. Ricercatore ed esperto di filosofie orientali, da anni conduce seminari e workshop formativi e motivazionali ed è creatore del blog Il bicchiere mezzo pieno. Il suo primo libro, La felicità sul comodino, è stato un grande successo della scorsa stagione editoriale.