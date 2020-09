Richard Powers inedito con Canone del desiderio

Esce per La Nave di Teseo il nuovo libro di Richard Powers, Canone del desiderio. Il romanzo ancora inedito in Italia dell’autore Premio Pulitzer per Il sussurro del mondo.

Un romanzo-mondo di Richard Powers sulla scienza e i suoi limiti, sull’arte e la creatività, l’amore che resiste al potere dell’ordine scientifico e tecnologico. In contemporanea anche le nuove edizioni cartacee di Il dilemma del prigioniero e Tre contadini che vanno a ballare, e in ebook Generosity.

Richard Powers – Canone del desiderio

Arkansas, anni cinquanta: Stuart Ressler è un brillante biologo determinato a decifrare il segreto di cui tutti gli scienziati cercano la chiave: il codice genetico dell’uomo. Ma la sua ricerca inciampa in altri linguaggi che gli sono ancora più oscuri – gli obblighi morali, le convenzioni sociali, le regole ferree della musica e dell’arte – fino a deragliare per una donna che fa parte del suo stesso gruppo di lavoro.

Venticinque anni dopo, un’altra coppia si trova a indagare su un mistero rimasto sepolto nel tempo: perché il promettente dottor Ressler si è ritirato improvvisamente dal mondo scientifico? A poco a poco, le due storie d’amore, apparentemente distanti, si ritrovano sempre più intrecciate nella doppia elica del desiderio.

Richard Powers compone un romanzo seducente sull’esattezza dell’amore e sull’imperfezione della scienza, una storia che unisce la musica di J. S. Bach e i misteri del DNA nel segno dell’armonia assoluta.

L’autore

Richard Powers è autore di dodici romanzi, ha ricevuto numerosi premi tra cui il MacArthur Fellowship e il National Book Award; vive ai piedi delle Great Smoky Mountains.

Con Il sussurro del mondo (La nave di Teseo, 2019) ha vinto il premio Pulitzer per la narrativa, il Grand Prix de Littérature Américaine, il premio Gregor von Rezzori ed è stato finalista al Man Booker Prize e al PEN/Jen Steine Book Award. Presso La nave di Teseo è in corso la nuova edizione delle sue opere, iniziata con Tre contadini che vanno a ballare (2020) e Il dilemma del prigioniero (2020).