Lorenzo Fioramonti e Un’economia per stare bene

Lorenzo Fioramonti in libreria per Chiarelettere con Un’economia per stare bene. Dalla pandemia del Coronavirus alla salute delle persone e dell’ambiente.

Lorenzo Fioramonti dice: “L’economia del XXI secolo si basa soprattutto sul capitale umano, sulla salvaguardia dell’ambiente e sulle nuove tecnologie; non riconoscere il ruolo cruciale della formazione e della ricerca equivale a voltare la testa dall’altra parte.

Lorenzo Fioramonti – Un’economia per stare bene

Il prezzo della crescita economica a tutti i costi è divenuto ormai insostenibile: “Abbiamo aumentato le disuguaglianze senza precedenti”, spiega l’autore, “e la crisi ambientale che è sotto gli occhi di tutti rischia di distruggere il nostro futuro. L’epidemia di Coronavirus ci ha dimostrato quanto sia fragile tutto ciò ”. Dobbiamo allora fare in modo che quello che è successo serva da sprone per una ripartenza e per la costruzione di un nuovo modello di crescita che non produca i disastri ambientali e sociali degli ultimi decenni.

In questo suo nuovo libro, Fioramonti propone ricette e progetti per andare in questa direzione: forte investimento su scuola e università per avvicinare presente e futuro; introduzione di un’iva flessibile ed elaborazione di un fisco intelligente che incoraggi consumi positivi per salute e ambiente e tassi quelli nocivi; nuova impostazione del lavoro, mettendo al centro il capitale umano, naturale e sociale e puntando sulle nuove tecnologie ecosostenibili.

L’autore

Lorenzo Fioramonti è professore ordinario di Economia politica all’Università di Pretoria, in Sudafrica, senior policy advisor presso l’Ecologic Institute in Germania e associato all’Università delle Nazioni Unite. È autore di diversi volumi, tra cui Il mondo dopo il Pil (Edizioni Ambiente 2019). Suoi articoli sono apparsi sul “Guardian”, il “Financial Times” e il “New York Times”.

È stato eletto alla Camera dei deputati nel 2018 ed è stato nominato viceministro all’Istruzione, Università e Ricerca nel primo governo Conte. Nel settembre del 2019 è diventato ministro dello stesso dicastero nel secondo governo Conte. Il settimanale tedesco “Stern” lo ha definito “un esempio” per tutti i ministri dell’Istruzione del mondo, per aver adottato lo sviluppo sostenibile e i cambiamenti climatici come materia di studio obbligatoria.

In polemica con il governo per il sottofinanziamento della scuola e della ricerca, ha rassegnato le dimissioni alla fine del 2019, ma non ha smesso di lottare per questa causa. Durante la fase acuta della pandemia di coronavirus, si è fatto portavoce di proposte innovative sulla diffusione dello smart working, la tutela delle famiglie più svantaggiate e la transizione ecologica dell’economia.