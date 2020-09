Herbert Lieberman e la fine della trilogia

Dal 25 giugno scorso è disponibile in libreria ed in ebook per minimum fax Caccia alle ombre. Il libro è l’ultimo capitolo della trilogia di Herbert Lieberman.

Caccia alle ombre è un thriller adrenalinico e potente, che conclude la trilogia inaugurata da Città di morti e proseguita con Il fiore della notte, dimostrando ulteriormente come Herbert Lieberman sia il grande maestro dimenticato del crime americano.

Herbert Lieberman – Caccia alle ombre

Per il tenente di polizia Frank Mooney, reduce dalla lunga e difficile indagine raccontata nel precedente romanzo, Il fiore della notte, la vita continua a essere una serie infinita di problemi e complicazioni, anche personali. Finché non viene completamente assorbito dal caso forse più difficile e straziante della sua carriera: la caccia a uno stupratore e omicida seriale che la stampa ha soprannominato «Ombra Danzante».

Nonostante gli sforzi di Mooney e dell’intero dipartimento di polizia di New York (incluso Paul Konig, l’anatomopatologo protagonista del thriller Città di morti) l’Ombra Danzante ha già accumulato un numero notevole di vittime, e come sempre sono entrati in campo anche il sindaco e i suoi scherani, che pretendono una soluzione rapida e un colpevole da dare in pasto all’opinione pubblica.

Le cose, però, si complicano quando Mooney comincia a sospettare che l’Ombra abbia a sua volta un’ombra: un copycat che ne imita perfettamente i delitti. C’è quindi il rischio concreto che gli assassini da assicurare alla giustizia siano due…

L’autore

Herbert Lieberman nato a New Rochelle, nello stato di New York, è narratore e drammaturgo. Ha pubblicato quattordici romanzi, tra cui il serial thriller Nightbloom e il gotico Crawlspace. Città di morti, uscito nel 1976, è oggetto di un autentico culto in Francia, dove ha vinto il prestigioso Grand Prix de Littérature Policière.