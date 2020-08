In cammino: itinerari di Maurizio Bono

La casa editrice Vallardi porta in libreria In cammino, di Maurizio Bono. Un libro per rimettersi in cammino alla scoperta di noi stessi per ritrovare il mondo che abitiamo dentro e fuori di noi.

Attraverso una serie di itinerari adatti a tutte le gambe, con In cammino Maurizio Bono ci accompagna alla riscoperta della meraviglia del gesto del camminare, lasciando ampio spazio all’Italia e ai suoi sentieri più suggestivi.

Non solo quini una lettura affascinante ma anche una vera e propria fonte d’ispirazione per un’estate a piedi, alternativa alle grandi fughe all’estero e alle affollate spiagge.

In cammino – Maurizio Bono

Camminare è il motore dell’umore, del benessere, della felicità. Ci rimette in contatto con noi stessi, crea concentrazione e spazio dentro di noi. Camminare è un piacere e un’arte. Camminare in montagna, certo, ma anche sulle falesie in riva al mare, sulle coste e sulle dorsali di isole come la Sardegna, la Corsica, la Réunion. O ancora, su fino alla vetta in Val Senales, dove il camminatore più antico che conosciamo da vicino ha aspettato 5300 anni per dirci chi era. Camminare perfino in città, dove i passi sfidano geometrie urbane e vincendo il confronto scoprono ciò che da un finestrino non si vede.

E camminare nel mondo virtuale, senza muovere un passo ma alla ricerca dell’emozione del movimento. Camminare in tanti modi diversi, insomma, ascoltando le storie che ogni sentiero racconta a chi ha la pazienza di usare i piedi e la mente. Un libro che ci accompagna alla scoperta di un gesto che sembra scontato, ma che ci fa scoprire un mondo fuori e dentro di noi.

L’autore

Maurizio Bono è nato a Genova il 24 luglio 1956. Giornalista professionista dal 1982, ha lavorato a Paese Sera, Panorama, D di Repubblica ed è stato giornalista culturale di Repubblica. Da sempre appassionato di camminate, finora aveva sempre preferito tenere separati i viaggi di lavoro da quelli di piacere, e si concede ora per la prima volta con questo, che è il suo primo libro, di provare a metterli insieme.