Fernando Pessoa e la Teoria dell’eteronimia

Quodlibet ripropone in libreria Teoria dell’eteronimia, grande libro di Fernando Pessoa. Il libro è a cura e con un saggio di Vincenzo Russo, la prefazione è di Fernando Cabral Martins.

Un breve estratto del libro di Fernando Pessoa: Vado mutando di personalità, vado arricchendomi della capacità di creare nuove personalità, nuovi modi di fingere che io comprenda il mondo, o meglio, di fingere che lo si possa comprendere.

Fernando Pessoa – Teoria dell’eteronimia

«Ciò che Fernando Pessoa scrive appartiene a due tipi di opere, che possiamo chiamare ortonime e eteronime. Non è lecito definirle anonime o pseudonime perché invero non lo sono. L’opera pseudonima è dell’autore in persona, tranne che per il nome che firma; l’eteronima è dell’autore esterno alla sua persona, è di una individualità completa da lui costruita, come fossero le battute di qualche personaggio che recita in un dramma». Questo passo è tratto da un’autopresentazione redatta da Pessoa nel 1928 in vista della pubblicazione delle sue opere.

Nulla è più utile e rivelatore, dunque, di un libro tematico che riunisce i momenti fondamentali della riflessione sull’eteronimia nelle sue molteplici varianti. Qui si possono trovare le chiavi di lettura di questo singolare e intricato processo creativo che consiste nella composizione di opere a nome di autori fittizi, dotati di personalità e biografie autonome.

È dagli albori del Romanticismo, in effetti, che la questione dell’autore si pone in maniera ossessiva e Pessoa conduce questo processo alla sua massima estremizzazione. Almeno fino all’anticlimax rappresentato dagli anni Settanta del Novecento, quando, uno dopo l’altro, Barthes e Foucault annunciano la morte di questa entità ritenuta immortale, l’autore, dissolvendola.

Il presente volume raccoglie per la prima volta tutti i frammenti in prosa che Fernando Pessoa, nell’intera sua opera, ha dedicato all’eteronimia quale procedimento letterario e forma di vita. Nella postfazione il curatore del volume indaga e contestualizza il fenomeno, mentre un Elenco degli eteronimi e altri autori fittizi presenta i profili e l’attività dei «collaboratori» di Pessoa, alcuni dei quali mai rivelati prima.

L’autore

Di Fernando Pessoa (Lisbona 1888-1935) sono apparsi presso Quodlibet Il ritorno degli dèi. Opere di António Mora (2005), Pagine di estetica. Il gioco delle facoltà critiche in arte e in letteratura (2006) e Teoria dell’eteronimia (2020).