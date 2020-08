Enrico Brizzi racconta il Monte Bianco

Enrico Brizzi torna in libreria con L’estate del gigante. Viaggio a piedi intorno al Monte Bianco. Il libro esce per Ponte alle Grazie nella collana Passi, in collaborazione con il C.A.I.

Enrico Brizzi – L’estate del gigante

Il giro del Monte Bianco è un itinerario escursionistico di culto tra i più popolari in tutta Europa. Il suo percorso ad anello si snoda tra i 1000 e i 2600 metri di quota e tocca diversi versanti del Gigante delle Alpi. Il giro è privo di passaggi tecnici su roccia o ghiaccio e dunque è percorribile, nella bella stagione, da qualunque escursionista in buona forma;si compie in 10/12 giorni con un dislivello totale di 10.000 metri.

Enrico Brizzi ci racconta che camminare fra Courmayeur, Chamonix e il lago incantato di Champex significa ben più che compiere un viaggio fra le Terre alte, ma rappresenta anche una passeggiata tra le epoche, dai tempi in cui le ripide pietraie e le morene dei ghiacciai erano battute unicamente da cercatori di cristalli e cacciatori di camosci ai giorni nostri, sfiorando le avventure di nobiluomini dai baffi a manubrio e intraprendenti signorine decise a dimostrare che il gentil sesso non aveva diritto solo al voto, ma anche a dire la propria in montagna.

Enrico Brizzi, che ha calpestato coi suoi scarponi ormai mezza Europa, non poteva tralasciare questo itinerario speciale,questo percorso che abbracciala montagna più alta, la più amata, il Gigante delle Alpi.

L’autore

Enrico Brizzi ha esordito giovanissimo con Jack Frusciante è uscito dal gruppo, divenuto poi uno dei più grandi successi dell’editoria italiana. Oltre alla narrativa,ha un altro grande talento e passione: i cammini. Negli ultimi anni ha attraversato a piedi l’Italia e l’Europa, da solo o con gli amici, e lo ha poi raccontato nei suoi libri mescolando avventura, storia,narrativa e molto divertimento. Con Ponte alle Grazie, nella collana Passi, ha pubblicato Il sogno del Drago.