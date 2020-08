Virus: un libro per capire il nostro tempo

Slavoj Žižek, uno dei più grandi filosofi del nostro tempo, è arrivato in libreria con Virus. Il libro è edito in Italia da Ponte alle Grazie. Ecco un’anticipazione.

Virus quindi è davvero un evento per il mondo del libro. In Italia è uscito in anteprima mondiale in ebook il 13 marzo (prima edizione, con solo 3 saggi) Ora la versione definitiva ebook e cartacea, in libreria dal 6 agosto (24 saggi, 224 pagine).

Slavoj Žižek – Virus

Come muta la vita umana ai tempi del coronavirus? In questi interventi, il filosofo più noto al mondo segue giorno per giorno l’attuale, inedita crisi pandemica, che sta radicalmente modificando l’esistenza degli individui, i rapporti fra popolo e Stato, le relazioni internazionali. Virus è un libro imperdibile per chi, oltre alla tragica cronaca e all’informazione scientifica, avverte il bisogno di un punto di osservazione più ampio e lungimirante: non privo di una forma – apparentemente paradossale – di ottimismo.

«Magari si propagherà un virus ideologico diverso e molto più benefico, e che ci infetti c’è solo da augurarselo: un virus che ci faccia immaginare una società alternativa, una società che vada oltre lo Stato-nazione e si realizzi nella forma della solidarietà globale e della cooperazione».

L’autore

Slavoj Žižek fra i più innovativi e carismatici pensatori del nostro tempo. Insegna nella sua città natale e in molti atenei americani ed europei. L’esposizione del suo pensiero ha aspetti divulgativi grazie ai suoi continui riferimenti alla letteratura e al cinema popolari contemporanei. È autore di moltissimi volumi, tra i quali Benvenuti nel deserto del reale (Meltemi, 2002), Tredici volte Lenin (Feltrinelli, 2003), Il soggetto scabroso (Raffaello Cortina, 2003), L’epidemia dell’immaginario (Meltemi, 2004), Il cuore perverso del cristianesimo (Meltemi, 2006), Leggere Lacan (Bollati Boringhieri, 2009), Un anno sognato pericolosamente(Ponte alle Grazie), In difesa delle cause perse (Ponte alle Grazie 2013), L’oggetto sublime dell’ideologia (Ponte alle Grazie 2014), Sul teatro musicale. Busoni, Wagner, Mozart, Cajkovskij, Janacek (2014 Orthotes), 101 storielle di Zizek (Ponte alle Grazie 2014), Disparità (Ponte alle Grazie 2017), Come un ladro in piena luce (Ponte alle Grazie 2019), L’ incontinenza del vuoto (Ponte alle Grazie 2019). Ora ecco Virus.