Le signore di Shanghai: una storia cinese

Si intitola Le signore di Shanghai. Le tre sorelle che cambiarono la Cina, ed è il libro di Jung Chang edito da Longanesi. Ecco un’anticipazione.

Con Le signore di Shanghai, Jung Chang rievoca le vite incredibili delle tre sorelle Soong che grazie a istruzione, ingegno e matrimoni vantaggiosi dominarono la Cina, influenzarono le politiche estere degli Stati più potenti di metà Novecento e lasciarono un segno indelebile nella Storia di una nazione. Dopo Cigni selvatici, un nuovo sorprendente spaccato dell’universo femminile cinese.

Jung Chang – Le signore di Shanghai

“C’erano una volta tre sorelle. Una amò i soldi, una amò il potere e una amò il suo Paese.” Dietro questa favola che si racconta in Cina si nascondono le vite straordinarie delle tre sorelle Soong che, attraverso i loro mariti e le innate doti politiche, riuscirono a dominare la Cina per tutto il primo Novecento cavalcando rivoluzioni, guerre e trasformazioni culturali. La maggiore, Ei-ling, sposò l’uomo più ricco della Cina e, in modo non ufficiale, fu consigliera di Chiang Kai-shek, marito della più giovane di loro, May-ling.

Di lei Hemingway disse che era come un’imperatrice e, secondo i giornalisti occidentali dell’epoca, era anche la donna più influente del mondo. La sorella di mezzo si chiamava Ching-ling; a soli 22 anni sposò il quarantanovenne Sun Yat-sen, fondatore e padre della Repubblica di Cina. Le sorelle Soong godettero di un enorme potere, conobbero la gloria e ottennero incredibili privilegi, ma le loro esistenze furono turbate dalla costante minaccia degli attacchi dei nemici e da pericoli mortali.

L’autrice

Jung Chang è nata a Yibin, nella provincia cinese del Sichuan, nel 1952. Ha lasciato il suo Paese nel 1978 e si è trasferita in Gran Bretagna, dove è stata la prima studentessa della Repubblica popolare cinese a conseguire un dottorato. Attualmente vive a Londra. Cigni selvatici, la sua prima opera, è stata un caso letterario clamoroso. Insieme a Mao.

La storia sconosciuta e a L’imperatrice Cixi, Jung Chang conta traduzioni in 40 lingue e oltre 15 milioni di copie vendute in tutto il mondo (esclusa la Cina, dove le sue opere sono bandite). È stata insignita dell’NCR AWARD, del British Writers’ Guild Award e del premio “Book of the Year” per il 1993.