Ritorno a Villa Blu – Gianni Verdoliva

Il nuovo romanzo di Gianni Verdoliva, Ritorno a Villa Blu, è un’opera in cui sono contenute un sacco di cose. Un racconto avvincente che unisce i temi e la struttura narrativa del giallo, ad una storia familiare lunga e profonda.

Ritorno a Villa Blu è quindi un dipinto corale che scorre fluido tra le pagine del lettore e tra i mille volti dei personaggi che incontriamo nella storia. Una lunga vicenda che mescola bene e male.

La trama

Alessio, Francesco e Tommaso sono tre fratelli che come ogni anno fanno ritorno a Villa Blu, la casa di famiglia in cui trascorrono le estati da quando sono piccoli.

Ora è giugno, e questa volta i tre fratelli sono da soli. Non ci sono i genitori e il nonno, e come se non bastasse devono gestire l’eredità lasciata proprio dal loro nonno Ascanio.

Villa Blu è una casa piena di misteri, di maledizioni e di eventi mai risolti, che coinvolgono non solo la casa ma anche il bosco vicino. Nel paese vivono figure inquietanti che toccano le sponde del lago, mentre altre sono benevole. Tutte si intrecciano alla storia dei tre fratelli e ad un maleficio che culminerà il giorno del solstizio.

Ritorno a Villa Blu. La recensione

Come detto il romanzo di Gianni Verdoliva (Robin edizioni) può sembrare un classico giallo che si consuma nella casa delle vacanze. Ma a guardare più a fondo sono molte le tematiche affrontate.

Ritorno a Villa Blu è prima di tutto una storia familiare che occupa intere generazioni, e che mette in scena le vicende personali dei protagonisti, incastonati nel vivere quotidiano. L’autore non ci fornisce riferimenti di luogo e spazio, ma ci regala un dualismo tra bene e male che è tipico in queste occasioni, e che non guasta mai.

Se in un primo momento le figure che circondano la casa sono nascoste, pian piano si rendono vive, reali, intrecciandosi con le relazioni umane della famiglia e dei fratelli. Ritorno a Villa Blu unisce quindi elementi soprannaturali alla quotidianità in cui si ritrovano gettati i fratelli, alle prese con emozioni, dissapori e legami del tutto veri.

Tra moralità, spiritualità ed un pizzico di fantasia, ognuno di loro imparerà cosa vuol dire essere uomo e diventare adulto, superando le difficoltà più impensabili per diventare qualcosa di nuovo.