Cena con delitto: un classico in chiave contemporanea

In questo periodo in onda su Amazon Prime, Cena con delitto si presenta come un vero e proprio giallo corale che mescola ironia e un filo di tono drammatico.

Il regista Rial Johnson dirige una storia in cui la deduzione è la protagonista. Cena con delitto segue la grande tradizione di omicidi ed investigatori, e a contorno mette un cast eccezionale.

La trama

Romanziere ed editore di successo, Harlan Thrombey è anche il patriarca di una famiglia numerosa e bizzarra. Il suo corpo viene trovato senza vita la mattina dopo la sua festa di compleanno (85 anni), a cui hanno partecipato tutti i parenti.

Il cadavere dell’uomo ha la gola tagliata e tutto sembra far pensare al suicidio. Nella lussuosa villa di campagna arriva però l’investigatore privato Benoit Blanc, che interroga uno ad uno i membri della famiglia.

L’eredità fa gola un po’ a tutti, ed ognuno di loro avrebbe dei buoni motivi per volere la morte dell’anziano signore. Parte un’indagine che cerca di scavare sotto l’evidenza alla ricerca della verità.

Cena con delitto. La recensione

Cena con delitto è un film ironico e divertente, ideale per passare una piacevole serata di fronte alla tv. Il film è chiaramente la rivisitazione di un romanzo giallo firmato da Agatha Christie, che si arricchisce in questa versione di un cast di primissimo livello.

Gli ingredienti per una bella storia di mistero non mancano: la morte di un ricco signore, una famiglia in cui regnano dissidi e segreti, una casa isolata in campagna e la comparsa sulla scena di un geniale investigatore privato, che rompe l’equilibrio delle indagini e porta la trama su binari avvincenti.

Un po’ goffo e molto enigmatico, anche se geniale, il personaggio interpretato da Daniel Craig si prende letteralmente la scena, nonostante la vera protagonista sia forse Ana de Armas (che interpreta la cameriera Marta).

Proprio la cameriera è il centro della vicenda parallela a cui ha lavorato Rian Johnson, che mette una giovane ragazza di famiglia immigrata alle prese con l’America bianca ricca e borghese. La contemporaneità, insomma, si lega ai grandi classici del genere giallo.