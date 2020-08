Clive Cussler e La furia del tifone

Clive Cussler torna in libreria per Longanesi, e lo fa con il romanzo La furia del tifone. Ecco qui di seguito un’anticipazione.

Nel nuovo romanzo di Clive Cussler, l’equipaggio della Oregon sta navigando nelle acque selvagge delle Filippine quando un terribile segreto, rimasto a lungo sepolto nelle pieghe più oscure della storia, riemerge mettendo in pericolo la sopravvivenza dell’intera umanità.

Clive Cussler – La furia del tifone

Per Juan Cabrillo doveva essere una missione di routine: recuperare una collezione di dipinti per un valore di mezzo milione di dollari. Ma quando scopre che il feroce leader di una fazione di ribelli filippini, Salvador Locsin, sta usando i proventi dei quadri per finanziare le sue attività illegali e violente, Cabrillo e

l’equipaggio della Oregon si ritrovano al centro di una tempesta terribile.

E le cose possono anche andare molto peggio: Locsin, infatti, è entrato in possesso del progetto di uno dei segreti più letali della Seconda guerra mondiale. Una droga, sviluppata dai giapponesi, che se assunta può trasformare anche il meno qualificato dei soldati in un super guerriero. Un’arma progettata, ma mai usata. Per fermare Locsin e impedire lo scoppio di una nuova guerra mondiale, la Oregon non deve solo sconfiggere il comandante ribelle, ma anche un mercenario sudafricano deciso ad impossessarsi del siero e, contemporaneamente, contrastare un imponente sciame di droni siluri puntato sulla Marina degli Stati Uniti.

L’autore

Clive Cussler (1931 – 2020) è stato uno dei rari scrittori che intrecciano mirabilmente vita e fiction: fondatore della NUMA, società che si occupa del recupero di navi e aerei scomparsi in circostanze misteriose, ispirandosi alle sue imprese e alla sua esperienza di cacciatore di emozioni è diventato un Maestro dell’avventura, i cui numerosi romanzi sono tutti bestseller mondiali. Longanesi ha pubblicato tutti i suoi romanzi, tra cui la serie di Dirk Pitt, quelle delle Fargo Adventures, quella dei Numa Files, quella degli Oregon Files e le indagini di Isaac Bell nell’America dei primi del Novecento.