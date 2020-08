Sporco ricco: James Patterson e l’affaire Epstein

Arrivato nelle librerie italiane Sporco ricco, il romanzo-verità su Jeffrey Epstein del bestsellerista mondiale James Patterson, scritto insieme al giornalista Tim Malloy e all’ex poliziotto e giornalista investigativo John Connolly. Il volume esce per Chiarelettere.

A poco meno di un anno dalla sua morte, Epstein è tornato agli onori delle cronache proprio in questi giorni, da un lato grazie al successo della docu-serie Netflix Jeffrey Epstein: soldi, potere e perversione (tratta da questo libro e con lo stesso Patterson tra gli intervistati), e dall’altro lato in seguito agli attacchi di Anonymous ai danni di Donald Trump, a proposito dei rapporti del presidente USA con il magnate multimiliardario. Ora ecco Sporco ricco.

Era il 2016 quando James Patterson, con la prima edizione di Filthy Rich, portò alla ribalta l’affaire Epstein: fu lui il primo a ricostruire la vicenda che aveva travolto il gigante della finanza e la sua vasta cerchia di amici illustri. Oggi lo scrittore torna sul caso a seguito di sconcertanti sviluppi, ultimo dei quali proprio il decesso di Epstein, avvenuto in circostanze misteriose il 10 agosto 2019 nel carcere di New York in cui era rinchiuso e rapidamente archiviato come suicidio.

Ricchissimo e potente, protagonista di cene sontuose con capi di governo, artisti e uomini dello spettacolo, Jeffrey Epstein era alla guida di una società di consulenza finanziaria che curava gli interessi di grandi miliardari americani. Amico intimo di personalità del calibro di Bill Clinton, Donald Trump o Andrea, Duca di York (fratello del principe Carlo), sotto questa figura pubblica ne celava una privata tutt’altro che positiva: quella di un uomo malvagio, perverso e senza scrupoli. Condannato nel 2008 per violenza sessuale , aveva ottenuto una pena irrisoria e ampia libertà di movimento grazie a un imbattibile pool di avvocati di prim’ordine. Nel luglio del 2019 arriva però una nuova condanna, per la reiterazione dello stesso reato: morirà in carcere un mese dopo, apparentemente suicida. Patterson ricostruisce l’affaire in Sporco ricco.

James Patterson è uno dei più grandi fenomeni editoriali dei nostri giorni. Ha venduto oltre 400 milioni di copie e il suo nome è nel Guinness dei primati come unico autore al mondo ad aver occupato per 59 volte il primo posto della Bestseller List del “New York Times”. È il creatore di personaggi celeberrimi della narrativa di suspense come Alex Cross, il profiler cacciatore di serial killer, «Le donne del club omicidi» e i ragazzi della serie di Maximum Ride. Nel 2014 ha lanciato una campagna di aiuti in favore delle librerie minacciate dalla crisi e dalle grosse catene americane, mettendo a loro disposizione oltre un milione di dollari per progetti di innovazione.