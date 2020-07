Dopo il successo di Il Presidente è scomparso, scritto a quattro mani con Bill Clinton, James Patterson torna con un nuovo stand alone ambientato alla Casa Bianca. La First Lady è scomparsa è il suo nuovo romanzo, edito Longanesi.

Questa volta al centro del romanzo di James Patterson una First Lady amatissima dal popolo ma stanca dei continui sotterfugi del marito e Sally Grissom, agente dei servizi responsabile della vita della famiglia al potere.

James Patterson – La First Lady è scomparsa

Il presidente Tucker è al centro di una tempesta mediatica. La sua relazione extraconiugale è stata svelata ed è diventata di pubblico dominio. Per non alimentare lo scandalo e non buttare via tutto il lavoro che ha fatto per la campagna di rielezione ha bisogno di sua moglie e del suo appoggio. Ma Grace Tucker è stanca dei trucchi del marito.

Dopo anni di compromessi, promesse non mantenute, inganni e tradimenti, Grace non vuole arrendersi e decide di fuggire dalla città e dai suoi agenti, di sparire dai radar. Di scappare. Ma il silenzio si protrae e alla Casa Bianca, improvvisamente, viene recapitata una richiesta di riscatto insieme a un dito mozzato della First Lady. Il compito di gestire la situazione spetta a Sally Grissom, uno dei migliori agenti dei servizi segreti, responsabile della sicurezza presidenziale.

È lei che nel più completo silenzio dovrà aprire le indagini e ritrovare Grace Tucker. È lei che dovrà capire quale segreto oscuro si cela in realtà dietro il suo rapimento. E dovrà farlo prima che per tutti sia troppo tardi.

L’autore

James Patterson è uno dei più grandi fenomeni editoriali dei nostri tempi. Famoso tra gli adulti come autore delle amatissime serie thriller «Alex Cross», «Michael Bennett», «Private» e «Le donne del club omicidi» (pubblicati in Italia da Longanesi e TEA) è conosciutissimo anche tra i ragazzi per le fortunate serie Scuola media e Cacciatori di tesori (Salani), oltre a Witch & Wizard e Maximum Ride (Nord). I suoi libri hanno venduto più di 400 milioni di copie

rendendo Patterson l’autore di thriller più venduto della storia. È, inoltre, entrato nel Guinness World Records: è l’unico autore al mondo a essere arrivato per 67 volte al primo posto della Bestseller List del New York Times. Da tempo, è fortemente impegnato per promuovere la lettura nelle scuole. Vive in Florida con la moglie e il figlio.