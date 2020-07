Cristiano Cavina in libreria con Fame chimica

Un Cristiano Cavina inedito torna in libreria per Marcos y Marcos. Dal 4 giugno è infatti disponibile Fame chimica, che esplora il mondo della droga.

Ecco un estratto del nuovo libro di Cristiano Cavina:

Asterischi veniva a prendere il caffè al bar / ma per finta. Scappava subito nella scala di sotto e si chiudeva nel cesso. / Risorgeva rilassato e se ne tornava da dov’era venuto. / Bisognava scendere a pulire perché i vecchietti trovavano / spruzzi di sangue sul lavandino. “Qualcuno s’è fatto male” dicevano. / Poveretti. La sua mamma faceva il giro dei bar, / quando tornava dal mercato, e chiedeva per piacere / di non dargli più il caffè / perchè lui prendeva il cucchiaino. / “Per piacere” chiedeva / e impacciata dalle buste della spesa faceva pure un piccolo inchino.

Cristiano Cavina – Fame chimica

Un Cristiano Cavina inedito: esplora il tema della droga e dello sbando scegliendo l’espressione poetica. È una poesia ‘alla Cavina’, immediata, comprensibile, dolce, partecipe. Uno strumento perfetto per addentrarsi in un mondo periferico, notturno, pericoloso, estremo, e trasmetterne il fascino perverso e il dolore. Cristiano l’ha toccato con mano, come moltissimi giovani, e ne parla limpidamente, con la sua arte della parola senza pregiudizi e senza confini.

L’autore

Cristiano Cavina è uno dei più importanti e amati narratori italiani contemporanei. Estremamente versatile, ha scritto romanzi per adulti e per ragazzi, e persino un libro molto utile e divertente sulla pizza e i suoi misteri. Dal vivo è irresistibile: conquista qualsiasi pubblico, dagli otto anni in su.

Ottanta rose mezz’ora e Fame chimica rivelano il suo lato dark, per lettori curiosi e spregiudicati.