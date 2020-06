L’arte di costruire un romanzo: un manuale mystery

Uscito il 21 maggio per Longanesi, Elizabeth George in L’arte di costruire un romanzo. Un’opera in cui l’autrice convoglia tutta la sua esperienza ed elargisce preziosi consigli agli aspiranti scrittori.

L’arte di costruire un romanzo fornisce anche degli esercizi guidati che fanno del libro una guida accurata e realistica per i romanzieri di domani. Un viaggio all’interno della scrittura e della narrazione della regina del mystery.

Elizabeth George – L’arte di costruire un romanzo

Come si scrive un best-seller internazionale?

Risponde a questa domanda Elizabeth George con L’arte di costruire un romanzo. Per la stampa è «la regina incontrastata del mystery», che grazie ai suoi thriller e gialli è riuscita a rivoluzionare un genere letterario. In queste pagine condivide, con aspiranti scrittori e non, le sue preziose conoscenze relative al processo creativo. Qui, la scrittrice che ha inventato l’ispettore Lynley diventa la professionista che non si limita a fare luce sui procedimenti tecnici e narrativi che stanno alla base di uno dei suoi romanzi polizieschi, ma propone anche consigli esperti, chiari, intelligenti e funzionali tutti da sottolineare e ricordare.

Moltissimi sono gli esempi celebri e le indicazioni specifiche sul lavoro dei colleghi romanzieri più venduti al mondo, insieme a veri e propri esercizi e incoraggiamenti. Se da un lato L’arte di costruire un romanzo rappresenta un giubbotto di salvataggio per chi ha un’idea ma non sa come svilupparla e ha un evidente risvolto pratico, interessante e informativo, dall’altro questo libro diventa anche un viaggio all’interno di un mestiere molto difficile che, come risulta evidente, Elizabeth George ama e comprende benissimo.

L’autrice

Elizabeth George nasce in Ohio nel 1949, ma dopo pochi mesi la sua famiglia si trasferisce in California dove lei si laureerà in Psicologia mentre insegna inglese in una scuola pubblica. Nel 1988 pubblica il suo primo romanzo che dà inizio al fortunato ciclo di libri con protagonista l’ispettore Lynley, divenuto anche una popolare serie tv della BBC.

Oltre ai thriller psicologici ha scritto anche romanzi per ragazzi, saggi e raccolte di racconti, pubblicati in Italia da Longanesi. Tutti i suoi libri sono best-seller internazionali, e si è affermata come una delle più celebri gialliste del pianeta, ottenendo riconoscimenti prestigiosi in tutto il mondo.