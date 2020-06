Ai tempi del virus: 100 voci in un libro

Arriva in libreria Ai tempi del virus. Cento voci tra sentimenti e realtà. Il libro esce per Edizioni All Around in versione arricchita, dopo essere stato presentato in ebook.

All’inizio della quarantena infatti Ai tempi del virus era stato distribuito gratuitamente. Ora invece esce in versione cartacea ed ampliata.

Ai tempi del virus. Cento voci

Un buon seme dà buoni frutti.

Ai tempi del virus – Cento voci tra sentimento e realtà, edizione arricchita e in versione cartacea dell’ebook distribuito gratuitamente dalle edizioni All Around i primi giorni di aprile del 2020 per raccontare il Covid-19 oltre le cifre e la cronaca spicciola, è disponibile.

A mettere la propria firma su questa nuova edizione sono ben 100 autrici e autori: giornalisti, scrittori, militari, medici, politici, religiosi, economisti, storici, sociologi, personaggi dello spettacolo che, in assoluta libertà, si sono cimentati in un’opera collettiva unica nel suo genere.

Questo libro è un viaggio, a tratti fiabesco, a tratti amaro, nelle sensazioni, negli stati d’animo, nelle angosce e nelle speranze che hanno accompagnato la nostra cattività. È un modo per salutare il ritorno a una “normalità” che sotto molti aspetti non sarà più, inevitabilmente, quella che ci lasciamo alle spalle e per scandagliare con consapevolezza e spirito critico, talvolta anche con ironia, le mille sfaccettature della fase che abbiamo vissuto e di quella che ci attende».

Le 100 voci del libro

Di seguito i nomi degli autori che hanno contribuito a dar vita al volume:

Nicola Alesini, Donatella Alfonso, Rito Alvarez , Daniela Amenta, Daniela Ammassari, Andrea Angiolino, Giulia Baldissera, Giovanni Barlocco, Francesco Basso, Orsetta Bellani, Gianna Besson, Daniele Biacchessi , Barbara Bonomi Romagnoli, Morgan Brighel, Massimiliano Cacciotti, Paola Cacianti, Giovanna Calabresi, Stefania Elena Carnemolla, Rossana Carturan, Valerio Cataldi, Giampiero Cazzato, Alessandra Chiappori, Ettore Maria Colombo, Cristiana Crisafi, Riccardo D’Anna, Guido D’Ubaldo, Eleonora D’Uffizi, Pierangelo Dacrema, Sebastian Dado, Salvatore Dama, Gionata Di Cicco, Massimiliano Di Giorgio, Graziella Di Mambro, Marco Di Milla, Fernanda Di Monte, Fabrizia Fedele, Claudia Fusani, Silvia Garambois, Massimo Ghinolfi, Giampiero Gramaglia, Alma Maria Grandin, Michelle Hunziker, Ettore Ianì, Serena Iannicelli, Anna Imponente, Ignazio Ingrao, Ugo Intini, Cristina Lazzeri, Beppe Lopez, Ivano Maiorella, Renata Mambelli, Dario Manfellotto, Maria Cristina Mantovan, Massimo Marciano, Riccardo Marra, Serena Mauriello, Luca Memeo, Chiara Mercuri, Lia Migale, Massimo Minella, Toni Mira, Carlo Musso, Marta Naddeo, Antonella Napoli, Cosimo Nicastro, Gianpietro Olivetto, Gianfranco Pagliarulo, Mariella Palazzolo, Vittorio Pavoncello, Maurizio Piccirilli, Vasco Pirri Ardizzone, Enza Plotino, Arianna Poletto, Andrea Provvisionato , Tiziana Ragni (Meri Pop), Massimo Razzi, Silvia Resta, Matteo Ricci, Vittorio Roidi, Marco Rotili, Angela Scalzo, Emanuele Scigliuzzo, Paola Setti, Renato Kizito Sesana, Fulvio Solms, Fabrizio Spagna, Fiorenza Taricone, Giancarlo Tartaglia, Paola Tavella , Gianni Todini , Flavia Trupia, Marco Vallarino, Valentina Venturi, Massimo Villa, Marina Viola, Lucia Visca, Andrea Visconti, Moony Witcher, Maria Annunziata Zegarelli, Marcello Zinola, Silvia Zuffrano.