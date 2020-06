David Quammen torna con Alla ricerca del predatore alfa

Un nuovo libro per David Quammen, che tutti i grandi appassionati di letteratura avranno imparato a conoscere per Spillover.

Ora esce, sempre per la casa editrice Adelphi, un nuovo volume che si muove tra reportage, mitologia e simboli. Si intitola Alla ricerca del predatore alfa.

Il volume di David Quammen, che è disponibile dallo scorso 15 aprile in formato ebook, è curato da Maurizio Bruno e tradotto da Marina Antonielli.

Alla ricerca del predatore alfa di David Quammen – La trama

Lo stesso David Quammen parla del suo libro e delle sue ricerche, e nel risvolto si legge: “Grandi e terribili belve carnivore hanno da sempre condiviso lo spazio con gli esseri umani. Erano parte del contesto ecologico nel quale si è evoluto Homo sapiens.

Erano parte dell’ambiente psicologico nel quale è sorto il nostro senso di identità come specie. Erano parte dei sistemi spirituali da noi inventati per far fronte alle alterne vicende dell’esistenza. I denti e gli artigli, la ferocia e la fame dei grandi predatori erano truci realtà che si potevano eludere ma non dimenticare.

Di tanto in tanto un mostruoso carnivoro emergeva come una fatalità da una selva o da un fiume, a uccidere e a cibarsi del cadavere. Era – come oggi gli incidenti d’auto – una sventura consueta, che ogni volta, nonostante la consuetudine, rinnovava il trauma e l’orrore. E comunicava un certo messaggio. Una delle prime forme dell’autoconsapevolezza umana fu la percezione di essere pura e semplice carne”.

Il successo di Spillover

Come detto, David Quammen si è imposto all’attenzione del grande pubblico qualche anno fa, quando nel 2015 è uscito, sempre per Adelphi, il libro Spillover. L’evoluzione delle pandemie.

Il libro racconta da vicino la vita di coloro che sono alla ricerca di virus, ed è un vero e proprio viaggio tra Malesia e Congo, alla ricerca di quella specie che potrebbe essere il vettore della prossima pandemia.

Tutto ciò che lo scrittore prevedeva si è poi tristemente avverato ai giorni nostri, e così il libro sta avendo ancora un grande successo.

