Sarah Blake racconta la famiglia Milton

In libreria ed in ebook dal 21 maggio, per TEA libri, Sarah Blake. Il nuovo libro si intitola Le ombre del nostro passato. Storia della famiglia Milton.

Il nuovo libro di Sarah Blake è «Un libro che fa riflettere e che intrattiene allo stesso tempo. Amore a prima vista.» Ai vertici della classifica del New York Times per settimane è venduto in 10 Paesi.

Sarah Blake – Le ombre del nostro passato

New York, 1935. Ogden e Kitty Milton sono una coppia ricca e felice con tre bellissimi bambini, Moss, Neddy e Joan. Kitty si divide tra la gestione dei figli e la vita mondana dell’alta società newyorkese, mentre il lavoro di Ogden, che appartiene a una famiglia di banchieri da diverse generazioni, lo porta a viaggiare frequentemente in Germania. Con l’ascesa al potere dei nazisti, le acciaierie tedesche finanziate dai Milton iniziano a produrre aerei per la Wehrmacht. Ma il pericolo che incombe sull’Europa, sottovalutato da tutti, è invisibile anche agli occhi di Ogden…

Quando una terribile tragedia colpisce la sua famiglia, Ogden compra un’intera isola al largo delle coste del Maine e vi fa costruire una splendida villa dove trascorrere le vacanze. In una girandola di feste con ospiti importanti, alcol, tradimenti e bugie, i Milton cercano di dimenticare, di fingere che nulla sia accaduto. Ma il destino è pronto a presentargli nuovamente il conto…

Un romanzo sulla famiglia Milton

New York, oggi. Dopo due generazioni, i segreti dei Milton sono rimasti tali, ma il loro patrimonio è stato quasi del tutto dilapidato. Alla morte della madre, Evie, nipote di Kitty, insieme ai suoi cugini deve fare i conti con la mancanza di fondi per mantenere la casa di famiglia sull’isola.

Le ombre del passato stanno per venire a galla. Evie dovrà affrontare anche il lato oscuro dei Milton, ma una cosa è certa: niente sarà mai più lo stesso. Ecco il nuovo romanzo di Sarah Blake.