Adelphi: tre novità in formato digitale

Adelphi prosegue nella pubblicazione in formato digitale di opere che sono state importanti nel panorama letterario degli ultimi anni.

Ecco quindi altre tre novità in ebook che pubblica Adelphi e che potete trovare disponibili negli store online e nel sito della casa editrice.

Peter Cameron – Andorra. Una guida turistica

Il buon nome e l’operosa rispettabilità di Andorra sono stati di recente messi a repentaglio da un certo numero di visitatori stranieri, primo fra tutti quello scrittore americano, Peter Cameron.

Patrick McGrath – Follia. Un successo Adelphi

Inghilterra, 1959. Dall’interno di un tetro manicomio criminale vittoriano uno psichiatra comincia a esporre, con apparente distacco, il caso clinico più perturbante che abbia incontrato nella sua…

Marina Cvetaeva – Il poeta e il tempo

Marina Cvetaeva ha fissato lo sguardo a lungo, tutta la vita, su una divinità terrorizzante: il tempo. E intanto il suo orecchio ascoltava: «Do ascolto a qualcosa che risuona in me in modo costante…