Premio Campiello 2020: ecco la cinquina finalista

Il Premio Campiello 2020 ha scelto oggi pomeriggio i 5 titoli finalisti. Un’edizione davvero particolare, andata in onda in diretta su Rai5.

I titoli scelti dalla giuria del Premio Campiello 2020, che compongono la cinquina finalista sono: Sommersione (Sandro Frizziero), Con passi giapponesi (Patrizia Cavalli), Tralummescuro (Francesco Guccini), Vita morte e miracoli di Bonfiglio Liborio (Remo Rapino), L’incanto del pesce luna (Ade Zeno).

Ben 222 erano i libri arrivati alla giuria, e tra questi sono stati scelti 56 titoli. Da questi 56, infine, si è arrivati alla proclamazione della cinquina di oggi pomeriggio.

Premio Campiello 2020 – La cinquina finalisti

Come detto sono 5 i libri che si contenderanno il Premio Campiello 2020, in quella che il Presidente Paolo Mieli ha annunciato essere “un’edizione che passerà alla storia anche per la festosità”.

La proclamazione è avvenuta all’interno del programma Terza Pagina, condotto da Licia Troisi. Nel corso della trasmissione Mieli ha ripercorso il dibattito interno alla giuria e ha proclamato la cinquina finalista.

I titoli che compongono la cinquina finalista sono:

Sommersione , di Sandro Frizziero (Fazi editore)

, di Sandro Frizziero (Fazi editore) Con passi giapponesi , di Patrizia Cavalli (Einaudi)

, di Patrizia Cavalli (Einaudi) Tralummescuro , di Francesco Guccini (Giunti)

, di Francesco Guccini (Giunti) Vita morte e miracoli di Bonfiglio Liborio , di Remo Rapino (minimum fax) LEGGI LA RECENSIONE

, di Remo Rapino (minimum fax) L’incanto del pesce luna, di Ade Zeno (Bollati Boringhieri) LEGGI LA RECENSIONE

Le tappe del Premio Campiello

Dopo l’annuncio della cinquina finalista, gli estratti della votazione saranno pubblicati sui canali social del Premio Campiello. Oggi è arrivata anche la proclamazione del vincitore del Premio Campiello Opera Prima, dopo 25 segnalazioni arrivate. Il vincitore è Veronica Galletta con Le isole di Norman (Italo Svevo).

Dal 2004 questo premio va al migliore esordio letterario. Durante il programma c’è stato anche un collegamento con il presidente della Fondazione Premio Campiello Enrico Carraro.

La giuria del Premio è formata da: Federico Bertoni, Daniela Brogi, Silvia Calandrelli, Philippe Daverio, Chiara Fenoglio, Luigi Matt, Ermanno Paccagnini, Lorenzo Tomasin, Roberto Vecchioni, Emanuele Zinato.

Il Premio Campiello 2020 sarà poi assegnato nella serata finale che ci sarà poi in autunno (data, orario e luogo da definire). Il Presidente Carraro ha dichiarato: “Saranno agevolati eventi all’aperto, ma ci vogliamo tenere ancora qualche settimana per essere sicuri di come e dove si svolgerà. Non abbandoneremo Venezia”.

