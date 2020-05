Franco Cordero: esce La tredicesima cattedra

Franco Cordero ritorna in libreria per La Nave di Teseo con La tredicesima cattedra. Il libro è uscito il 21 maggio nella collana Oceani.

Tra Borges, Yourcenar ed Eco, Franco Cordero costruisce, con uno stile ricco, elaborato ed esuberante, un romanzo raffinato, ironico e sconfinato nei riferimenti, sul libero arbitrio e sulla storia millenaria del dibattito filosofico che ruota attorno a esso.

Franco Cordero – La tredicesima cattedra

Un professore di filosofia in scadenza di contratto riceve una proposta irrinunciabile: dovrà tenere sette lezioni nel prestigioso ateneo della Rocca di Monteferro per aspirare all’assegnazione di un seggio vacante, la tredicesima cattedra del Collegio. La sede è molto ambita perché Monteferro è un’oasi intellettuale votata allo studio e alla ricerca, un paradiso per i selezionati docenti che vi vengono ammessi. Per ottenere la cattedra, il professore dovrà conquistare la fiducia dei colleghi e vincere l’opposizione di una misteriosa società che vuole imporre il proprio controllo sull’ateneo.

Nel tempo libero che gli concedono la scrittura del suo romanzo storico e la frequentazione degli altri accademici – ciascuno una pedina fondamentale sulla scacchiera di Monteferro – il professore si rilassa nella libreria di Tibaldo, dove può appagare la sua bibliofilia.

Tra gli scaffali di un sapere universale che abbraccia la storia dei Templari e quella del Terzo Reich, l’Apocalisse di Giovanni e la biografia di Edgar Allan Poe, sotto lo sguardo mite di un libraio artista, il professore metterà a punto la sua strategia per conquistare la tredicesima cattedra.